Hack do Google? Veja como liberar mais de 800 canais de TV de graça

Se você busca uma maneira de desfrutar de uma ampla seleção de canais sem custos, a Google TV apresenta a solução ideal. Com uma vasta gama de mais de 800 canais à disposição, você pode aproveitar programas de televisão, filmes e muito mais, tudo isso sem a necessidade de assinar múltiplos serviços ou realizar o download de aplicativos adicionais. Continue lendo para saber como aproveitar todas as funcionalidades do Google TV.

Hack do Google libera 800 canais sem pagar!/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Google oferece mais de 800 canais de graça!

Tudo o que você precisa para aproveitar todas as funcionalidades é de um dispositivo compatível, como o Chromecast, ou uma TV conectada fabricada por parceiros da empresa, como TCL, Sony, Hisense ou Philips. Através da Google TV, você terá acesso a canais populares dos Estados Unidos, incluindo NBC, ABC, CBS e FOX, além de uma diversidade de canais internacionais em diferentes idiomas.

A plataforma oferece uma experiência completa de streaming, com opções que abrangem desde lançamentos cinematográficos até reality shows, documentários e notícias. Para ter acesso aos 800 canais gratuitos oferecidos pela Google TV, basta baixar o aplicativo em seu dispositivo compatível e explorar a extensa variedade de escolhas disponíveis.

Vale ressaltar que, neste momento, a disponibilidade dos 800 canais gratuitos da Google TV está restrita aos residentes dos Estados Unidos. Embora esta limitação possa desapontar quem está fora dos EUA, a empresa está empenhada em expandir o serviço para outros países. Portanto, se você tem interesse em aproveitar todas estas funcionalidades é preciso estar informado sobre as próximas atualizações, já que é possível que a oferta de canais gratuitos seja ampliada para mais regiões no futuro.

Google Bard fará lembretes importantes

O Google está em processo de desenvolvimento de uma nova funcionalidade para o seu chatbot de inteligência artificial, denominado Bard. Esta inovação permitirá que o Bard retenha informações cruciais compartilhadas pelos usuários.

Atualmente, a cada nova interação com o Bard, todas as conversas começam do zero, resultando em respostas similares para todos os usuários. No entanto, a futura adição chamada “Memory” possibilitará que o Bard leve em consideração informações específicas para aprimorar futuros diálogos.

Esta funcionalidade será especialmente benéfica para evitar a redundância de informações em cada nova conversa com o Bard. Por meio da seção “Memory”, os usuários terão a capacidade de adicionar novas preferências e dados pessoais. Também será possível eliminar informações incorretas ou indesejadas. Desta forma, a inteligência artificial ficará cada vez mais apta a responder perguntas pessoais e entender a rotina do usuário, reduzindo a necessidade de orientações prévias.

Para proteger a privacidade dos usuários, também será possível incluir uma opção para desativar facilmente a funcionalidade “Memory”. Esta funcionalidade vai permitir conversas desprovidas de memórias, ou seja, vai garantir que certos tópicos não sejam recordados pelo chatbot.

Ainda em fase de desenvolvimento, a nova funcionalidade promete proporcionar uma experiência de conversação mais personalizada com o Bard.

