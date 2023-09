Nubank: dá para ganhar dinheiro TODO MÊS só com o cartão; veja como

Os clientes do banco digital Nubank já estão acostumados as dezenas de vantagens oferecidas pela fintech com mais correntistas no país. No entanto, se você costuma utilizar o seu cartão de crédito, o “roxinho” oferece diversas maneiras de obter uma renda extra através do seu cartão. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba mais informações.

Nubank: dá para ganhar dinheiro todo mês só com o cartão. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Cartão Nubank como fonte de renda

Se você é cliente do Nubank e costuma utilizar o seu cartão de crédito, a fintech oferece diversas maneiras de obter uma renda extra através do seu cartão.

São programas e métodos adotados por vários estabelecimentos em todo o país. Continue a leitura, a seguir, e conheça três dessas oportunidades, além de um rápido guia para explorar outras possibilidades oferecidas pelo Nubank.

Leia mais: Nubank: por que tantos clientes estão ASSUSTADOS com o app

Ganhe mais com a bandeira Mastercard

O primeiro método está relacionado a um detalhe importante: a bandeira do seu cartão de crédito Nubank. A fintech utiliza a bandeira Mastercard, que oferece um programa de fidelidade exclusivo para os clientes do Nubank.

Para ganhar uma renda extra, basta se inscrever no programa Mastercard Surpreenda. O processo é simples: acesse o site, insira seus dados pessoais e comece a acumular pontos toda vez que utilizar o seu cartão.

Aproveite o Seguro Proteção de Preço

Outra opção disponibilizada pelo Nubank é o Seguro Proteção de Preço. Com ele, você pode fazer compras com o seu cartão e, caso encontre o mesmo item por um preço menor em outro lugar, pode solicitar o benefício para receber a diferença de valor entre os produtos.

Essa opção está disponível para os cartões Gold, Platinum e Black (como o Ultravioleta) e tem validade de 30 dias a partir da data da compra.

Receba cashback em suas compras

Por último, mas não menos importante, temos o método mais conhecido: o cashback. Com essa opção, você pode fazer compras com o seu cartão de crédito e receber uma porcentagem do valor de volta. Alguns bancos oferecem 10% de cashback, enquanto outros podem oferecer até 20%, sem um limite definido.

Outras formas de aumentar sua renda

Se nenhuma das opções acima lhe interessar, o Nubank oferece ainda mais possibilidades para aumentar sua renda. Basta seguir os seguintes passos:

Acesse o blog do Nubank. No campo de pesquisa, digite “Como ganhar dinheiro com cartão de crédito?”. Você encontrará sugestões adicionais fornecidas pelo banco digital.

Leia também: Nubank: por que o Pix não caiu na conta? Banco revela a situação