FIM do WhatsApp no Brasil pela Justiça? Notícia viraliza; entenda a verdade

O WhatsApp, um dos principais aplicativos de mensagens do mundo, vem enfrentando questionamentos sobre sua continuidade no Brasil, em função de a uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).

Após relatos de desobediência às ordens judiciais por parte da empresa, a justiça deu seu parecer sobre o serviço do aplicativo. Mas será que esta decisão da justiça pode causar impacto no funcionamento do WhatsApp no Brasil? Confira a seguir.

O Whatsapp pode acabar?

A questão central envolve o descumprimento de regras por parte da empresa responsável pelo WhatsApp, a Meta, que muitas vezes se recusa a compartilhar informações do aplicativo, levando à suspensão temporária como medida punitiva. Em um caso recente, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) expressou oposição à exclusão do aplicativo.

É fato que o WhatsApp pode ser suspenso no Brasil, embora a decisão seja complexa. A atual ministra do STF, Rosa Weber, emitiu sua posição contra a suspensão dos aplicativos de mensagens, em determinadas circunstâncias, com uma ressalva importante: em casos de investigações criminais, o aplicativo pode ser afetado pela proibição de certas atividades em sua plataforma.

O que diz a empresa

O WhatsApp argumenta que não disponibiliza determinados serviços para auxiliar em investigações por uma questão relacionada à sua criptografia. Consequentemente, de acordo com a ministra do STF, o Estado não pode forçar o serviço a comprometer a segurança de seus usuários, em função de uma ordem judicial.

Justiça suspende condenação

A Justiça de Minas Gerais suspendeu a condenação do WhatsApp e do Facebook, ambos pertencentes à empresa Meta, que os obrigava a indenizar seus usuários em R$ 5 mil devido a supostos vazamentos de dados. Especialistas afirmam que os dados de usuários que utilizaram as redes sociais entre 2018 e 2019 foram expostos. Essa suspensão permanecerá em vigor até que o caso seja analisado em segunda instância pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

WhatsApp encerra suporte em celulares antigos

Após o anúncio de que o WhatsApp eliminará a necessidade de usar o número de celular para fazer login, adotando um sistema de nome de usuário, o popular aplicativo de mensagens confirmou o encerramento de um de seus serviços em milhares de dispositivos celulares, deixando os usuários preocupados.

O suporte do WhatsApp para dispositivos móveis e tablets com sistema operacional Android 4.1 ou versões anteriores será interrompido em determinados modelos de celulares, a partir de setembro de 2023. Esta não é a primeira vez que a plataforma toma medidas semelhantes para garantir o bom desempenho do aplicativo. Em julho, o suporte foi encerrado para 35 dispositivos diferentes, incentivando os usuários a atualizarem para tecnologias mais recentes.

Para continuar usando o aplicativo de mensagens, os usuários precisarão ter dispositivos com Android 5.0 ou superior, iOS 12 ou superior, ou KaiOS 2.5.0 ou uma versão mais recente. Além disso, o aplicativo requer suporte a SMS para a validação da conta.

A verificação da versão do sistema operacional do dispositivo pode ser realizada na seção de informações de software, nas configurações do aparelho. É importante observar que dispositivos com versões mais antigas do sistema operacional estarão em risco de não serem mais compatíveis.

Apesar da notícia inconveniente para alguns, o WhatsApp recentemente lançou uma atualização que inclui canais, semelhante ao recurso presente no Instagram, além de outras melhorias, como o controle de membros em comunidades (disponível para iPhone) e a expansão das chamadas para até 32 pessoas.

A seguir, estão listados os modelos de dispositivos que não serão compatíveis com esta nova atualização:

Galaxy Note 2;

Galaxy S2;

Galaxy Nexus;

Galaxy Tab 10.1;

Nexus 7;

One;

Desire HD;

Sensation;

Xoom;

Droid Razr;

Optimus 2X;

Optimus G Pro;

Xperia Z;

Xperia S2;

Xperia Arc 3.



