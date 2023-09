Seu CPF está na lista para ganhar Pix de mais de R$ 1.290 do governo?

Os pagamentos dos benefícios do INSS, através do Pix, estão em andamento e trazem alívio financeiro para milhões de família brasileiras. Neste contexto, poder contar com uma renda adicional ao longo do mês é um desejo compartilhado por muitas famílias em situação de vulnerabilidade social e financeira.

Algumas famílias recebem o suporte essencial do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com valores que permitem a quitar dívidas, resolver pendências financeiras e, até mesmo, contribuir para melhorias em suas residências. Na última quinta-feira, dia 28, um novo depósito foi efetuado diretamente nas contas dos beneficiários do INSS, via Pix. Continue lendo para saber mais sobre o benefício que acabou de sair.

Pix de R$1290: será que você vai receber?

A medida beneficia aposentados e pensionistas que têm rendimentos equivalentes a até um salário mínimo, ou seja, R$ 1.320, desde que o último dígito de identificação seja 4. Os valores do PIX foram transferidos automaticamente para as contas dos beneficiários. No dia seguinte, sexta-feira, 29, os pagamentos continuaram, beneficiando outros cidadãos.

Para verificar a data de recebimento do benefício do INSS, via Pix, basta conferir o último dígito do número de identificação no cartão do beneficiário. Abaixo estão as datas de pagamento para os segurados deste mês:

Pix para beneficiários que recebem até 1 salário mínimo:

Benefícios final 1: 25 de setembro;

Benefícios final 2: 26 de setembro;

Benefícios final 3: 27 de setembro;

Benefícios final 4: 28 de setembro;

Benefícios final 5: 29 de setembro;

Benefícios final 6: 2 de outubro;

Benefícios final 7: 3 de outubro;

Benefícios final 8: 4 de outubro;

Benefícios final 9: 5 de outubro;

Benefícios final 0: 6 de outubro.



Pix para Beneficiários que recebem mais do que 1 salário mínimo:

Benefícios finais 1 e 6: 2 de outubro;

Benefícios finais 2 e 7: 3 de outubro;

Benefícios finais 3 e 8: 4 de outubro;

Benefícios finais 4 e 9: 5 de outubro;

Benefícios finais 5 e 0: 6 de outubro.

Como fazer o saque do benefício do INSS?

Os beneficiários do INSS, que receberam o Pix, podem efetuar o saque de seus benefícios em agências bancárias, caixas eletrônicos ou através de transferência direta para suas contas correntes. Não é necessário possuir conta bancária, já que o saque pode ser realizado utilizando o cartão magnético do INSS.

Beneficiários do BPC: nova notícia sobre o consignado

Beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada), destinado a pessoas com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência, receberam uma notícia recente do Supremo Tribunal Federal (STF) que permite que eles voltem a solicitar empréstimos consignados com desconto em folha.

Na última quinta-feira (28), o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) se reuniu com representantes de várias instituições financeiras para estabelecer uma fórmula de cálculo que determinará o limite dos juros que podem ser aplicados aos empréstimos consignados do INSS.

No entanto, não houve consenso entre o CNPS e os bancos sobre a metodologia de cálculo. As instituições financeiras sugeriram que a taxa de juros seja vinculada a um período de dois anos. Em contrapartida, o Ministério da Previdência Social propõe que o cálculo do limite seja associado à variação da Taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira.

Taxa de juros para o consignado: teto pode ter elevação

De acordo com a proposta dos bancos, o limite de juros para os empréstimos consignados poderia aumentar de 1,91% para 1,93%. No entanto, o ministro Carlos Lupi sugeriu adiar a discussão para permitir que um grupo de trabalho estude o assunto. A reunião desse grupo técnico do Ministério da Previdência Social está marcada para a próxima quarta-feira (4).

Segundo informações do Valor Econômico, o Ministério da Previdência Social tinha a intenção de reduzir o limite de juros para os empréstimos consignados do INSS para 1,84% ao mês. No entanto, os bancos argumentam que é necessário considerar os custos fixos e variáveis dos agentes financeiros, assim como a variação das taxas de juros futuros de dois anos.

