Black Friday: Google faz anuncio sobre promoção deste ano

Outubro já está começando e a Black Friday está cada vez mais perto. Este ano, a data acontece em 24 de novembro, e promete ser um excelente momento para fazer compras online triviais, como alimentos, produtos de higiene ou artigos para bebês, mas a data também pode ser ideal para investir em um novo eletrodoméstico ou até em um aparelho de celular mais moderno.

Independente do tamanho da compra, a Black Friday costuma ser um sucesso para as marcas que oferecem descontos nesta época. E, à medida que a Black Friday se aproxima, o Google apresenta uma ferramenta que promete simplificar a jornada de compra dos consumidores na plataforma. A seguir, continue lendo para conferir todos os detalhes sobre esta novidade.

Black Friday: Google apresenta novidade para este ano./ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Google anuncia novidades para Black Friday de 2023

Para auxiliar os consumidores na preparação para a Black Friday, o Google anunciou na última quinta-feira (28) um novo recurso. A novidade tem como objetivo identificar produtos com frete e devolução gratuitos, assim como entrega rápida. Esta inovação é a aposta da plataforma para a próxima temporada de promoções, que acontece em novembro.

Conforme informações fornecidas pelo próprio gigante da tecnologia, a ideia é disponibilizar a ferramenta no Google Shopping para as empresas. As marcas devem aderir a esta opção, que será denominada “Anotações de Frete”, para que seus produtos se tornem visíveis aos compradores.

Após a adesão dos comerciantes a essa funcionalidade, os produtos serão exibidos com as promoções no Google Merchant Center. Também será possível incluir informações adicionais sobre os itens, assim como detalhes sobre frete, devolução e outros aspectos relevantes.

Gigante da Tecnologia ainda não divulgou parceiros

Embora ainda não tenham sido divulgados os parceiros que utilizarão esse recurso, é notório que ele a funcionalidade estará disponível tanto para pequenos quanto para grandes varejistas. A expectativa é que, até a Black Friday, os consumidores possam aproveitar estas melhorias para simplificar o processo de compra.

Assim, todos os produtos que participarem desta iniciativa serão identificados por meio de uma etiqueta na imagem, destacando as condições de frete diferenciadas.

Recurso já está em uso em outros países

Apesar de ser considerada uma novidade no mercado brasileiro, o Google já implementou a “Anotação de Frete” em outros países. De acordo com informações da própria empresa, esta iniciativa resultou em um aumento de 10% no interesse dos consumidores.

Segundo Rodrigo Paoletti, líder de produtos de performance do Google Brasil, “para o consumidor, as informações sobre frete são apresentadas de forma mais visual e simplificada, facilitando a escolha entre os produtos disponíveis no Google Shopping”.

Para a Black Friday deste ano, a expectativa é de que 2 a cada 3 pessoas façam compras. Portanto, de acordo com o próprio Google, a maioria daqueles que planejam investir em itens mais caros, como eletrônicos, eletrodomésticos e celulares, já está iniciando sua pesquisa sobre os produtos com um mês de antecedência. Estes dados são provenientes de uma pesquisa conduzida pelo Google em julho deste ano.

