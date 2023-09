Moedas brasileiras estão cada dia mais valiosas; veja se você tem alguma

Embora nem todas as pessoas saibam, é possível na própria carteira, ter uma “pequena fortuna guardada”. Trata-se de moedas raras que podem valer bastante dinheiro, para se ter ideia, a moeda mais valiosa custou milhões. Mas moedas simples, de até mesmo 5 centavos podem valer várias vezes o valor que está em sua face, saiba as mais valiosas e como reconhecê-las.

As moedas brasileiras estão se valorizando cada vez mais, confira | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quem paga tão alto por elas?

O público-alvo das moedas, em sua maioria, são colecionadores e donos de lojas de antiguidade, mas lembrando que elas são avaliadas não pelo valor monetário propriamente dito, mas pela sua raridade, conservação e o contexto histórico inerente a ela.

Os numismáticos são os profissionais que são especialistas em moedas, eles são capazes de avaliar cada uma delas de um modo único, além de precificá-las. Então, antes de vendê-las, é importante que ela seja avaliada por pessoas capacitadas, para evitar que o valor pago seja inferior ao que de fato vale.

Na maioria das vezes, os profissionais da área também são apreciadores da história e da cultura de várias localidades, sobretudo, do Brasil. Há alguns que também se dedicam apenas na arqueologia, e também colecionam moedas, medalhas e itens do gênero.

Analisando o nível de conservação das moedas

Antes de saber o valor de uma moeda, é necessário saber o nível de conservação dela. Já que a diferença no valor é gritante, considerando a mesma moeda, mas com diferentes estados de conservação. Os mais comuns são “MBC”, “Soberba” e “Flor de Cunho”.

O “MBC” refere-se a Muito Bom Estado de Conservação, no caso, são aquelas moedas que apresentam pequenos desgastes, típicos do uso no cotidiano e sua circulação no mercado, mas detalhes importantes ainda são notórios.

Já o estado “Soberba” representa um nível acima do estado de conservação anterior, nele, a moeda possui pouco desgaste, mesmo estando em uma grande circulação. Lembrando que é possível ver nitidamente todos os detalhes.

Por fim, há o estado “Flor de Cunho”, que representa o grau mais alto de conservação de uma moeda, no caso, ela como se ela tivesse acabado de sair de fábrica, sem marca alguma.

Veja também: Caixa Tem Bloqueado Em Setembro/Outubro? Veja O Que Fazer

Moedas de 5 e 10 centavos podem valer bastante

Dentro do contexto das moedas raras, há aquelas que são consideradas “comuns”, pois não representam algum momento histórico de fato, mas mesmo assim, a depender do ano de fabricação ou de alguns erros, elas podem valer bastante.

Como a moeda de 10 centavos, que foi cunhada em 2009, quem tem ela no grau máximo de conservação, pode vendê-la por até R$ 30. O mesmo vale para uma moeda de 50 centavos que foi fabricada há 21 anos, ela pode valer bastante.

Veja também: Descubra Quanto Ganham Os MAIORES Influenciadores Da Internet