Novo auxílio na conta de estudantes do ENSINO MÉDIO; veja como receber

Um seguro estudantil

Na última terça-feira (26), em um anúncio oficial, o governo federal revelou que está em processo de desenvolvimento de um novo auxílio destinado aos alunos do ensino médio.

O principal objetivo dessa medida é incentivar os jovens de famílias de baixa renda a permanecerem na escola, combatendo o problema da evasão escolar. Continue a leitura a seguir, e saiba mais informações.

Programa em fase final de preparação

Durante o evento de lançamento da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, o Ministro da Educação, Camilo Santana (PT/CE), divulgou o novo auxílio destinado aos estudantes do ensino médio. O programa está atualmente em fase final de preparação, com detalhes adicionais ainda a serem divulgados.

No entanto, já se sabe que o programa será direcionado para jovens com idades entre 14 e 15 anos, pertencentes a famílias de baixa renda e inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

O Ministro destacou que aproximadamente 7% dos estudantes do ensino médio abandonam os estudos durante essa fase crítica de suas vidas. Portanto, o governo pretende fornecer um apoio financeiro mensal para ajudar esses estudantes com as despesas do dia a dia.

Além disso, está sendo planejada a criação de uma poupança que poderá ser utilizada pelos estudantes em projetos individuais, como iniciar um negócio ou ingressar na universidade.

Requisitos para o benefício estudantil

Em ambos os casos, haverá requisitos para que os jovens sejam contemplados com o auxílio, incluindo frequência escolar e obtenção de aprovação acadêmica.

Embora os valores exatos do auxílio e da poupança ainda não tenham sido determinados, o Ministro afirmou que o programa será financiado por recursos provenientes dos Ministérios da Educação e do Desenvolvimento Social.

Jovens são maioria no CadÚnico

De acordo com dados da Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único (SAGICAD), atualizados em julho de 2023, o CadÚnico conta com o cadastramento de 42,53 milhões de famílias, o que equivale a cerca de 95,79 milhões de pessoas.

Os adolescentes entre 7 e 15 anos representam o grupo mais numeroso dentro do CadÚnico, totalizando 16,63 milhões de pessoas. Em seguida, estão os jovens com idades entre 18 e 24 anos, somando 10,94 milhões de inscritos, e os adolescentes entre 16 e 17 anos, com um total de 3,61 milhões de pessoas cadastradas.

Abaixo, entenda a tabela com a divisão de inscritos no CadÚnico por idade.

Iniciativa para levar internet às escolas públicas

O auxílio destinado aos estudantes do ensino médio está diretamente relacionado à Estratégia Nacional de Escolas Conectadas do governo, que tem como objetivo disponibilizar acesso à internet em todas as escolas públicas do país até 2026.

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) emitiu um decreto para a criação dessa estratégia, que contará com um investimento de aproximadamente R$ 6,5 bilhões provenientes do Novo PAC, novo programa de investimentos coordenado pelo governo federal.

Esse programa foi lançado em agosto deste ano e prevê um investimento total de R$ 1,5 trilhão até 2026. A iniciativa de fornecer acesso à internet inclui a instalação de placas solares para garantir o fornecimento de energia às escolas, especialmente aquelas que carecem de infraestrutura adequada, concentradas principalmente nas regiões Norte e Nordeste.

Além de garantir conectividade e disponibilizar equipamentos como tablets e computadores, a estratégia visa alinhar o ensino com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), promovendo a cidadania digital, aprimorando os recursos educacionais e a qualidade da aprendizagem, bem como a gestão escolar.

