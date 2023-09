Parcela ZERO do Minha Casa, Minha Vida: MELHOR notícia acaba de sair

Boa notícia — o Governo Federal confirmou nesta última quinta-feira, 28, a isenção dos beneficiários do programa Bolsa Família e BPC das prestações referentes ao programa habitacional Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Trata-se de um programa que oferece aos brasileiros moradias com as melhores condições — proporcionando aos brasileiros a realização do sonho da casa própria.

Governo Federal anuncia grande novidade para brasileiros

De acordo com informações concedidas pelo Governo Federal, essa mudança no MCMV é um projeto que irá beneficiar mais da metade das famílias que estão inscritas no programa habitacional do Governo Federal. Haja vista que a medida foi oficialmente publicada nesta última quinta-feira.

É válido lembrar que essa medida é aplicada somente para os beneficiários que já estão inscritos no programa — entretanto, o Governo Federal pretende prolongar o benefício a fim de alcançar os novos beneficiários do programa — que consequentemente adentrarão no Bolsa Família, BPC e hão de procurar a casa própria.

Para os demais beneficiários que ainda não estão cadastrados nos programas citados acima — as parcelas são variadas e oscilam entre R$ 80 e R$ 330. Tudo depende da renda per capita e da localização do imóvel — afetando diretamente o seu valor total.

Além disso — essa nova regra que fora publicada reduz o prazo para quitação dos contratos usando o Fundo de Desenvolvimento Social e Arrendamento Residencial — de 120 parcelas para 60.

E por fim — a portaria acaba de estipular um limite de renda para as famílias que são beneficiárias dos programas — sendo de até R$ 2.640. Haja vista que nos últimos anos, as famílias com essa faixa de renda acabaram sendo excluídas do MCMV.

Outros detalhes são informados

Segundo informações do Ministério das Cidades — as famílias que estão nessa faixa de renda — possuem o recebimento fixo de subsídios que podem oscilar entre 85% a 95% para quitar os contratos de suas moradias. Haja vista que agora a nova reforma irá enfatizar os beneficiários do BPC e Bolsa Família que também estão inscritos no MCMV.

Haja vista que o MCMV acaba beneficiando uma boa parcela da população brasileira que sonha em ter uma casa própria. O intuito do programa é acabar de uma vez por todas o déficit habitacional brasileiro.

Caso a família esteja recebendo algum valor temporário, oriundo de benefícios, auxílios ou indenizações — os mesmos não serão contabilizados no programa e de acordo com os dados — não irá afetar na renda bruta da família.

Portanto — tudo indica que nos próximos meses o Governo estipule novas regras de adesão para o MCMV focada nos brasileiros que possuem mais déficit de renda — a fim de alcançar cada vez mais pessoas.

