Motorista de app pode cobrar para usar ar-condicionado? Nova polêmica

Com a internet ficou bastante fácil a disseminação de algumas notícias que, na maioria das vezes, não agradam a todos. Como é o caso de alguns motoristas de aplicativo que estão cobrando um valor adicional para manter o ar-condicionado ligado durante as viagens, o tema gerou bastante discussão, entenda o que as empresas falaram e quem está “certo” nesta história.

Onda de calor atinge o Brasil

Ao realizar uma viagem, o passageiro deseja o maior conforto possível, a depender da categoria escolhida, o fator em questão não é tão visível, mas o que ele espera é que haja o mínimo de dignidade.

E problemas relacionados ao conforto, sobretudo ao uso do ar-condicionado, veio à tona nos últimos dias, por conta de uma onda de calor que acabou atingindo várias regiões do Brasil, onde os termômetros marcaram quase 40 graus celsius em várias localidades.

Por conta disso, os passageiros mais do que nunca, estão solicitando o uso do ar-condicionado durante as viagens, todavia, alguns motoristas acabam cobrando um pouco a mais por isso.

Representante dos motoristas se manifestou sobre o caso

Para ter um esclarecimento sobre o caso, portais de notícias entraram em contato com os representantes de ambos os lados. Pelo lado dos motoristas, quem falou foi Eduardo Lima, que faz parte da Associação dos Motoristas de Aplicativo de São Paulo.

Para ele, é uma atitude justa do motorista cobrar o valor a mais, pois o uso do ar-condicionado durante as viagens, gera um custo bem grande para ele no final do dia, sobretudo, em períodos mais quentes, como está acontecendo nos dias atuais.

Ele ainda acrescentou, usando números, que utilizar o ar-condicionado pode gerar um custo entre R$ 15 a R$ 20 por dia ao motorista e que ao término de um mês, ao somar tudo, dá praticamente três tanques repletos de gasolina.

Donas dos aplicativos se manifestaram também

Do lado das empresas, elas também se manifestaram sobre o assunto, por exemplo, a InDrive, ela afirmou que o motorista que está atuando na plataforma, não se torna um colaborador da empresa, portanto, ele pode oferecer os serviços à parte, como o do ar.

Já a 99 seguiu a mesma linha da empresa anterior, ela afirmou que sobre o assunto, a orientação é que se irá usar ou não o ar-condicionado, para que isso seja combinado entre as partes, para que a viagem ocorra da melhor maneira possível.

Por fim, vale salientar que até o momento a Uber ainda não se posicionou sobre o assunto. Mas no geral, até o momento, a posição predominante é que as partes façam um acordo para utilizar o ar e a corrida ocorrer de maneira confortável, para ambos.

