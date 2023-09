ELA foi apontada como responsável pela separação de Sandy e Lucas.

Na última quarta-feira (27), a atriz Bruna Guerin postou em suas redes sociais um desabafo para rebater as centenas de acusações geradas pela especulação sobre suspostamente ser o pivô da separação entre a cantora Sandy e o músico Lucas Lima. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba mais detalhes sobre o que a artista revelou em seu Instagram pessoal.

Entenda quem é Bruna Guerin, apontada como pivô da separação de Sandy e Lucas Lima. | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Pivô da separação?

A atriz Bruna Guerin, que foi mencionada como a possível causa da separação entre Sandy e Lucas Lima, fez uso de suas redes sociais na última quarta-feira (27) para rebater as centenas de acusações geradas pela especulação sobre ser uma suposta vilã no divórcio dos famosos.

Ela rejeitou qualquer envolvimento romântico com o músico, referindo-se a ele apenas como um colega de trabalho. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda a polêmica repercussão do caso.

Leia mais: Paula Fernandes anuncia FIM e deixa os fãs em choque

Suposta affair de Lucas é atriz

Bruna expressou sua frustração com os boatos que rondam as redes sociais, afirmando que tem uma carreira de 20 anos como atriz profissional, que construiu através de muito esforço. A artista desabafa revelando que jamais havia enfrentado “tamanha onda de ódio, motivada por boatos falsos que a imprensa irresponsável propaga”.

Bruna Guerin foi apontada como suposto pivô de separação de Sandy e Lucas Lima. | Foto: Reprodução / Instagram

Guerin garante que não é a causa de nenhuma separação e que “não há qualquer envolvimento além de profissional com meu colega de trabalho.” Ela continuou, ressaltando a crueldade das acusações e o impacto que elas estão tendo sobre ela. “Especulações, falsas acusações e ataques com mensagens de ódio e mentiras sem fundamento são cruéis e têm me afetado profundamente”, afirmou.

Atriz Bruna Guerin se defendeu das acusações sobre suposto envolvimento com o músico Lucas Lima, ex-marido de Sandy. | Foto: Reprodução / Instagram

Apesar das acusações, Bruna mostra apoio ao ex-casal

Finalmente, a atriz manifestou solidariedade e respeito a Sandy e Lucas neste momento difícil. “Minha mais profunda solidariedade e respeito à Sandy e ao Lucas neste momento desafiador que estão enfrentando”, concluiu Bruna em sua publicação no Instagram.

Confira o post na íntegra, logo abaixo, no Instagram pessoal da atriz Bruna Guerin.

Leia também: Astrologia explica por que os FAMOSOS estão se separando: Sandy, Luísa, Lucas e mais

*Com informações do Meia Hora.