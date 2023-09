Amados e odiados: estes CARROS deixarão o mercado brasileiro

É fato que o mundo dos carros encontra-se em uma grande evolução, é um mundo tão volátil que rapidamente as tendências mudam e ficam apenas as lembranças. E a cada ano que se passa, alguns veículos que eram bastante queridos, acabam dando “tchau” para as estradas e isso também está ocorrendo neste ano de 2023, confira os carros mais populares que estão se despedindo dos brasileiros nos próximos meses.

Confira os carros que não serão mais fabricados no Brasil | Imagem de John Howard por Pixabay

Confira os veículos que não serão mais fabricados

Chevrolet Camaro

O primeiro da lista é este veículo que sempre foi bastante conhecido pela sua aparência, que chama a atenção em qualquer lugar. Algo meio “musculoso”, lembrando que o desempenho dele nas estradas também não deixa nada a desejar. E neste ano de 2023, ele também deixará de ser fabricado. E é fato que durante bastante anos, ele foi amado por todos, mas que pela frente, só poderá ser encontrado caso seja usado.

Imagem: Reprodução / Chevrolet

Chevrolet Bolt e Bolt EUV

Também há estes modelos que foram os pioneiros ao oferecerem uma opção mais sustentável e ecológica aos condutores, já que são elétricos. Todavia, eles não serão mais fabricados, mas a fabricante afirma que ainda irá permanecer na linha dos veículos elétricos, mas com outros modelos.

Imagem: Reprodução / Chevrolet

Chevrolet Cruze

Mais outros veículos da fabricante irão parar de ser fabricados neste ano, eles no modelo sedã e hatchback conquistaram o coração dos condutores, principalmente, pelo estilo mais “sóbrio” que há neles, mas agora, eles se despedem, logo agora que a empresa responsável está focada na linha dos elétricos e SUVs.

Imagem: Reprodução / Chevrolet

Renault Logan e Captur

Outros veículos que também não serão mais fabricados são o Logan e o Captur, o primeiro, é bastante conhecido por conta do seu espaço interno, que é gigante, além de ter um valor bem acessível, ao passo que o segundo, era um SUV bem compacto ao preço de um popular. Mas agora com a descontinuação deles, a empresa deve seguir na tendência de compactos que possuem uma maior mobilidade.

Imagem: Reprodução / Renault

A decisão é de várias fabricantes

Kia Cerato

Esse veículo também ficou bastante conhecido como “forte” em certos mercados. Ele também não será mais produzido em 2023, todos gostavam dele por conta que era bastante confiável e o valor competitivo.

Imagem: Reprodução / Notícias Automotivas

Ford Mustang (repaginado)

Por fim, há o modelo em questão, ele não parará de ser fabricado, entretanto, haverá uma repaginação em seu design para o ano de 2024. Além disso, acredita-se que o seu desempenho também irá melhorar e ele sempre manterá um legado fiel ao muscle car americano.