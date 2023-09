Ganha mais de 1 salário? Veja quando receberá o benefício do INSS

Após iniciar os depósitos para segurados que recebem até 1 salário mínimo, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está se preparando para começar os pagamentos de setembro para beneficiários que recebem mais de um salário mínimo (R$ 1.320). Os repasses do benefício estão previstos para começarem no dia 2 de outubro. Continua a leitura, logo a seguir, e veja o cronograma de pagamentos completo.

Está na hora de receber

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está se preparando para dar início a sequência de pagamentos de setembro para beneficiários que recebem mais de um salário mínimo (R$ 1.320). Esses depósitos começarão no dia 2 de outubro e serão concluídos no dia 6 do mesmo mês.

Continue a leitura, logo a baixo, para entender melhor como estarão divididos os pagamentos dos benefícios previdenciários.

Depósitos já começaram no início da semana

Por outro lado, beneficiários que se encontram na outra categoria de pagamentos, referentes aos segurados que recebem até um salário mínimo, já começaram a receber seus pagamentos do INSS na última segunda-feira (25), incluindo aposentados e pensionistas que estejam dentro dos requisitos mencionados. De acordo com informações do INSS, cerca de 37 milhões de pessoas estão inclusas nos repasses previstos para o ano de 2023.

Entenda o funcionamento das datas de pagamento

As datas de pagamento são determinadas com base no número final do cartão de benefício, sem considerar o dígito verificador que aparece após o traço. Para aqueles que já são beneficiários há algum tempo, a data de pagamento é a mesma de sempre. Confira as datas abaixo:



Final 1 e 6: 2 de outubro;

Final 2 e 7: 3 de outubro;

Final 3 e 8: 4 de outubro;

Final 4 e 9: 5 de outubro;

Final 5 e 0: 6 de outubro.

Cronograma de repasses do INSS

Confira, logo abaixo, a tabela detalhada com as datas de pagamentos dos benefícios, de acordo com o último número do cartão previdenciário.

