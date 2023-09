Calendário Bolsa Família até dezembro: programe-se com todas as datas

Com setembro se encerrando nesta semana, os beneficiários do programa de transferência de renda Bolsa Família ficam um tanto ansiosos quando pensam no pagamento dos auxílios sociais dos próximos meses de 2023. A preocupação se dá por conta das revisões mensais realizadas pelo governo federal, para encontrar irregularidades em cadastros do sistema CadÚnico, o que resulta muitas vezes no bloqueio ou até exclusão família do programa de assistência. Para dar mais tranquilidade às famílias, o ministério divulgou todas as datas de repasse do benefício até o mês de dezembro. Confira, a seguir, quando você receberá nos próximos meses.

Confira todos os calendários de repasse do Bolsa Família para o ano de 2023. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Pagamentos até o fim do ano

O Bolsa Família está se aproximando da reta final de pagamentos referentes ao mês de setembro, o que tem deixado muitos beneficiários apreensivos quanto aos repasses futuros, por conta dos recorrentes bloqueios e até mesmo cancelamentos de benefícios após as revisões mensais nos cadastros do CadÚnico, em busca de irregularidades.

De setembro a dezembro: todas datas do Bolsa Família

Em resposta a essa preocupação, o programa divulgou o calendário oficial de pagamentos que abrange o período até o final deste ano. Continue a leitura, logo abaixo e veja o cronograma completo até dezembro:

Setembro – última semana de repasses

NIS final 1: 18 de setembro (já foi efetuado);

NIS final 2: 19 de setembro (já foi efetuado);

NIS final 3: 20 de setembro (já foi efetuado);

NIS final 4: 21 de setembro (já foi efetuado);

NIS final 5: 22 de setembro (já foi efetuado);

NIS final 6: 25 de setembro (pago hoje);

NIS final 7: 26 de setembro;

NIS final 8: 27 de setembro;

NIS final 9: 28 de setembro;

NIS final 0: 29 de setembro.

Outubro – Bolsa Família

NIS final 1: 18 de outubro;

NIS final 2: 19 de outubro;

NIS final 3: 20 de outubro;

NIS final 4: 23 de outubro;

NIS final 5: 24 de outubro;

NIS final 6: 25 de outubro;

NIS final 7: 26 de outubro;

NIS final 8: 27 de outubro;

NIS final 9: 30 de outubro;

NIS final 0: 31 de outubro.

Novembro – Bolsa Família

NIS final 1: 17 de novembro;

NIS final 2: 20 de novembro;

NIS final 3: 21 de novembro;

NIS final 4: 22 de novembro;

NIS final 5: 23 de novembro;

NIS final 6: 24 de novembro;

NIS final 7: 27 de novembro;

NIS final 8: 28 de novembro;

NIS final 9: 29 de novembro;

NIS final 0: 30 de novembro.

Dezembro – Calendário final

Por fim, os últimos pagamentos, que ocorrerão em dezembro, seguirão o seguinte calendário:

NIS final 1: 11 de dezembro;

NIS final 2: 12 de dezembro;

NIS final 3: 13 de dezembro;

NIS final 4: 14 de dezembro;

NIS final 5: 15 de dezembro;

NIS final 6: 18 de dezembro;

NIS final 7: 19 de dezembro;

NIS final 8: 20 de dezembro;

NIS final 9: 21 de dezembro;

NIS final 0: 22 de dezembro.

