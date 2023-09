WhatsApp tem novidades quentinhas: veja o que mudou

As atualizações e recursos implementados pelo WhatsApp ao longo de boa parte do ano de 2023, demonstra o compromisso contínuo do aplicativo de mensagens da Meta em proporcionar uma experiência aprimorada aos seus milhões de usuários em todo o mundo, melhorando a maneira como eles se comunicam e até mesmo realizam transações online. Continue a leitura, a seguir, e veja mais novidades que devem ser lançadas em breve.

Tudo novo, de novo

O WhatsApp, um dos aplicativos mais baixados em todo o mundo, está implementando uma série de atualizações significativas para melhorar a experiência dos usuários ao longo de todo este ano.

Com uma base de mais de 700 milhões de dispositivos, o aplicativo de mensagens da Meta está se concentrando em aprimorar a capacidade de realizar transações específicas com outros contatos, ao mesmo tempo em que implementa mudanças significativas nos recursos de grupos do aplicativo. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba mais detalhes sobre o que está por vir.

Entenda o Flows

Uma das atualizações mais notáveis é a introdução da função chamada de “Flows”. Esta nova funcionalidade permite aos usuários realizar uma variedade de atividades diretamente dentro do aplicativo, eliminando a necessidade de alternar entre diferentes aplicativos ou sites.

Agora, é possível fazer compras, agendar compromissos, inscrever-se em eventos e preencher formulários sem sair do WhatsApp. Isso abre possibilidades emocionantes para aqueles que estão envolvidos em vendas ou que desejam promover produtos e serviços de maneira mais eficiente.

Em fase de testes

Embora o recurso “Flows” ainda não esteja disponível para todos os usuários, o WhatsApp está empenhado em expandi-lo gradualmente para seu público global. O aplicativo está atualmente conduzindo testes com diversos parceiros, incluindo bancos e varejistas proeminentes, como o Banco Pan e a Magalu. A funcionalidade “Flows” também está planejada para ser adaptada para outros tipos de serviços, incluindo o agendamento de pagamentos, tornando-a uma adição versátil e útil.

Personalização e comunicação direcionada

Além disso, o WhatsApp lançou outros recursos que devem beneficiar especialmente os usuários envolvidos no comércio online. Os empresários agora têm a capacidade de enviar mensagens personalizadas para clientes selecionados, oferecendo descontos e ofertas exclusivas. Isso permite uma comunicação mais direcionada e eficaz com os clientes, ajudando as empresas a expandir seus serviços e produtos de maneira personalizada.

Outra melhoria notável é a capacidade de visualizar mensagens enviadas até 24 horas antes de ingressar em um grupo. Isso se torna bem útil para novos membros que desejam se atualizar rapidamente sobre as conversas que já estavam em andamento. Para aproveitar todas essas novidades, basta manter o aplicativo atualizado, garantindo que você esteja sempre desfrutando dos recursos mais recentes do WhatsApp.

