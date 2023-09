FGTS BLOQUEADO: este é o motivo que pode fazer isso acontecer

Os brasileiros que trabalham com carteira assinada, ou seja, que estão sob a proteção das leis trabalhistas têm um benefício importante, que é o direito de acessar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). No entanto, existem regras para que o trabalhador tenha acesso ao dinheiro acumulado nesta conta específica. Conhecer os requisitos de saque e as razões para determinados bloqueios é fundamental para não fazer escolhas que possam gerar arrependimento mais a frente. Entenda melhor, a seguir.

Entenda as regras para que o trabalhador tenha acesso ao dinheiro acumulado do FGTS. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O momento certo de se usar

Todos os trabalhadores que estão sob a proteção das leis trabalhistas têm um benefício importante, que é o direito de acessar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A cada mês, uma parte do salário, equivalente a 8%, é depositada na Caixa Econômica Federal. Em certas situações, é possível sacar esse dinheiro. Continue a leitura, logo abaixo, para compreender melhor como funciona a retirada do seu FGTS.

Leia mais: Agora tem idade mínima para mexer no FGTS; confira como funciona

Quando sacar o FGTS?

Existem diversas situações em que o FGTS pode ser usado, como quando o trabalhador é demitido sem justificativa ou quando escolhe retirar o valor uma vez por ano, no mês de seu aniversário. Esse dinheiro pode ser usado para pagar dívidas, fazer melhorias na casa ou até mesmo para viajar. No entanto, é importante saber que existem casos em que o saque não é permitido.

Regras para limitar o saque

Recentemente, o governo estabeleceu regras que limitam o saque do FGTS em algumas situações específicas. Uma delas é quando o trabalhador está envolvido em processos judiciais relacionados ao FGTS, como no caso de atrasos no pagamento de pensão alimentícia. Nessas situações, o dinheiro do FGTS não pode ser usado para quitar a dívida.

Outra razão que pode bloquear o FGTS é se houver um depósito de valor superior ao limite na conta do FGTS do trabalhador. Nesse caso, o trabalhador pode pedir o reembolso do valor extra, mas o saldo restante permanece bloqueado. Além disso, a antecipação do saldo do FGTS se tornou popular recentemente, com empresas como Nubank, PicPay e Inter oferecendo essa opção.

Vá com calma ao antecipar seu FGTS

No entanto, é importante entender que ao escolher a antecipação do FGTS, o dinheiro fica bloqueado até que todas as parcelas da antecipação sejam pagas. Embora essa opção possa parecer vantajosa, é fundamental analisar cuidadosamente as taxas de juros envolvidas e os possíveis impactos, como o bloqueio do saldo do FGTS em caso de demissão sem justificativa. Avaliar essa decisão com atenção ajuda a evitar problemas financeiros no futuro.

Outra questão que pode ser vista como desvantagem ao optar por uma antecipação do saque-aniversário é que ao optar por esta modalidade, o contribuinte é obrigado a se manter nesta categoria por um período de 24 meses, para só após esta data voltar para a modalidade de saque-rescisão.

Leia também: Alerta: bancos estão bloqueados a analisar FGTS? Como fica a antecipação do saque