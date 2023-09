Vai tirar CNH? Veja o SEGREDO para não ser reprovado na prova prática

Tirar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), ou a popularmente chamada carteira de motorista pode representar um desafio de tirar o sono para muitos brasileiros. São tantas histórias de reprovações injustas durante o exame prático, que é o que define se o candidato está apto ou não em receber o documento, que a maioria já se apavora antes mesmo do esperado dia do exame chegar. Confira, a seguir, as principais dicas para garantir a sua aprovação no exame prático de direção.

Conheça as principais dicas para garantir a sua aprovação no exame prático de direção. | Foto: Reprodução / internet

Aprovação garantida

Conseguir a tão almejada carteira de motorista pode representar um desafio significativo para inúmeros brasileiros. Alguns, devido à tensão que isso gera, optam por recorrer a medicamentos relaxantes, enquanto outros preferem recorrer a remédios naturais, como o chá de camomila.

A realidade é que o processo para conseguir tirar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) é, invariavelmente, estressante. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda o que pode estar te atrapalhando a finalmente conseguir ser aprovado nas provas de direção.

Os segredos por trás das aprovações no exame de direção

Entretanto, há um segredo que poucos mencionam, mas que pode fazer toda a diferença no seu desempenho: evite compartilhar amplamente a data do seu exame com um grande número de amigos e familiares. Fazer isso pode criar uma pressão desnecessária. Se você anunciar a todos, é muito provável que muitas pessoas venham a perguntar sobre o resultado posteriormente.

Naturalmente, se o resultado for positivo, essa dica pode parecer irrelevante. No entanto, se você lida com níveis elevados de ansiedade ou estresse, talvez seja mais sensato não divulgar a data do seu exame, e muito menos o fato de estar passando pelo processo de obtenção da CNH.

De acordo com pesquisas recentes, a maioria das falhas durante o exame prático está relacionada ao nervosismo. Portanto, a tática mais segura é compartilhar essa informação apenas com um ou dois amigos próximos, diminuindo assim as pressões externas.

Como passar no teste prático do Detran

Dado que o nervosismo é um dos fatores mais prejudiciais para aqueles que buscam obter a carteira de motorista no Brasil, é indispensável compreender o que fazer para evitar que a ansiedade prejudique o desempenho no teste prático do Detran.

Confira as principais dicas, logo abaixo.

Controle da respiração: Tente respirar profundamente antes de entrar no veículo para realizar os testes. Alimentação adequada: Uma dieta saudável oxigena o cérebro e contribui para reduzir a ansiedade. Chá ou chocolate: Se você aprecia, tome um chá relaxante ou até mesmo desfrute de um pedaço de chocolate antes do teste.

