Não é de hoje que os brasileiros conhecem o horário de verão. Trata-se de um período do ano na qual todos os relógios são adiantados em 1h. Podendo haver variações de acordo com a região do país. Há mais de quatro anos o Governo vedou o horário de verão no Brasil — neste ano de 2023, o Governo Lula se posicionou acerca do mesmo e acabou batendo o martelo! Saiba todos os detalhes do horário de verão 2023.

Governo bate o martelo e toma decisão sobre o HORÁRIO DE VERÃO 2023 | Foto de Lukas Blazek na Unsplash

Governo Lula realiza pesquisa

O intuito do horário de verão é economizar energia durante os períodos do ano cujo os dias são “mais longos”. Entretanto, com base em estudos feitos pelo Ministério de Minas e Energia — as aplicações do horário nos últimos anos não resultou em economias significativas de consumo elétrico.

Por esse motivo — em 2019 foi criado um decreto ainda no Governo Bolsonaro, na qual vedava o horário de verão. A partir de então, o horário de verão deixou de existir no Brasil. Entretanto, uma mudança está prestes a acontecer.

O Governo Lula através de uma pesquisa realizada pelo seu perfil pessoal — realizou uma enquete a fim de saber a opinião das pessoas acerca do horário de verão: se deve ou não voltar. A enquete totalizou mais de 2 milhões de votos.

Na ocasião — os internautas votaram pela volta do horário de verão. Ficando 66,2% contra 33,8%. Posteriormente — a mídia entrou em contato com os órgãos públicos e o Governo finalmente lançou uma nota oficial sobre o horário de verão nos próximos anos.

Leia mais: ALERTA! CRAS começa a chamar TODOS que estão na lista para esclarecimento no Bolsa Família

Afinal, haverá horário de verão?

Muitos brasileiros estavam na expectativa acerca do novo horário de verão. Entretanto, nesta última sexta-feira, 22, o Governo bateu o martelo e resolveu que não irá ter horário de verão neste ano de 2023.

Haja vista que o Governo emitiu uma nota afirmando que não há a necessidade de que seja implantado no Brasil o horário de verão — pelo menos neste ano de 2023.

Esta decisão fora originada através de dados das companhias de energia. Levando em consideração que o intuito do horário de verão é a redução no consumo de energia. Neste ano de 2023 — as companhias elétricas estão tendo seus melhores momentos.

Haja vista que durante todo o ano, a bandeira vigente pelas companhias foi a verde. Representando que os níveis dos reservatórios estão aptos/razoáveis.

Portanto — para este ano de 2023 o martelo foi batido e não haverá horário de verão no Brasil. Tudo indica que nos próximos ano a decisão possa ser revogada, haja vista que os números de votos a favor superaram os contras na enquete realizada pelo Governo.

Leia mais: “Vai xingar muito nos canais”: WhatsApp testa comentários de participantes