Muitos brasileiros não abrem mão do popular queijo em suas refeições. Podendo comer juntamente com as refeições ou simplesmente no pão. Entretanto, um alerta foi criado! Mais de 80 mil caixas de queijo foram retiradas de circulação por causa de riscos de intoxicação. Trata-se dos produtos da linha Kraft Singles — seus queijos são populares por serem embalados de maneira individual — este foi o grande causador do problema; entenda.

80 MIL caixas de queijo retiradas do mercado por intoxicação; e agora | Foto de Alexander Maasch na Unsplash

Estes queijos podem ser prejudiciais à saúde

Os queijos da linha Kraft Singles, que fazem parte da popular marca Kraft Heinz — estão passando por uma análise dos órgãos de saúde em razão do alto risco de intoxicação alimentar — o detalhe chamou a atenção de todos. Esta linha de queijos é popular por ser comercializada de maneira individual.

Isto é — cada fatia de queijo é vendida separadamente. Mantida em conserva através de uma fina camada de plástico. Justamente esta camada de plástico acabou apresentando riscos à saúde, aumentando os riscos de asfíxia por parte dos consumidores.

Em nota oficial — a empresa afirmou que se trata de um problema temporário. Haja vista que os 80 mil queijos “contaminados” foram oriundos de uma máquina que está apresentando problemas. Ocasionando um pequeno defeito na embalagem do queijo.

Com isso — após retirar a embalagem, o consumidor se depara com uma camada de plástico diretamente no produto, o que acaba ocasionando riscos à saúde do consumidor. Os brasileiros não precisam se preocupar — haja vista que esse queijo não é amplamente vendido no Brasil.

Entretanto — é possível encontrar alguns lotes em algumas partes do Brasil. Ademais, o problema atingiu diretamente os Estados Unidos. É importante sempre verificar os lotes de compra antes de qualquer coisa.

Quais os produtos que apresentam riscos?

Os produtos da marca que estão passando por uma análise são da linha individual do mesmo. Sendo eles o queijo americano da Kraft Singles, de 456 gramas. A data de validade do queijo é até 10 de janeiro do próximo ano a 27 de junho do mesmo ano.

Além disso — outros queijos da marca que são embalados em papelão também estão passando pelos mesmos problemas. A Kraft pediu que os consumidores lesados pelos produtos com má qualidade, devolvam os itens às lojas pedindo o devido reembolso.

Haja vista que somente os lotes acima foram identificados com problemas. É possível entrar em contato com a empresa das 9h às 18h — de segunda a sexta-feira. O telefone de contato é o 1-800-280-8252.

É importante estar atento a qualidade dos produtos antes do consumo. Qualquer parte da embalagem que não fique devidamente longe do produto, deve ser descartado. Principalmente se tiver plástico em sua composição, que também é um derivado do petróleo.

