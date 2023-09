Extensão permite ativar “modo anônimo” do WhatsApp; confira

Conhecida como WA Web Plus for WhatsApp, essa extensão, desenvolvida na Turquia, oferece recursos extremamente úteis que incluem a possibilidade de recuperar mensagens excluídas por seus contatos e aprimorar a segurança de suas conversas online. Continue lendo, a seguir, e saiba mais informações sobre suas funcionalidades e, obviamente como instalar a extensão.

Saiba mais detalhes sobre a nova extensão do WhatsApp, conhecida como WA Web Plus for WhatsApp. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Sem rastros pelo caminho

Uma notícia interessante para os ávidos fãs do WhatsApp acabou de sair: uma nova extensão para o navegador Google Chrome que está causando alvoroço entre os usuários da versão desktop.

Conhecida como WA Web Plus for WhatsApp, essa extensão, desenvolvida na Turquia, oferece funcionalidades impressionantes que incluem a capacidade de recuperar mensagens excluídas por seus contatos e aprimorar a segurança de suas conversas online. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba mais detalhes sobre suas funcionalidades e, obviamente como instalar a ferramenta.

Ampliação da privacidade

Um dos recursos de destaque oferecidos pelo WA Web Plus for WhatsApp é a habilidade de recuperar mensagens que foram apagadas, algo que normalmente não é possível no WhatsApp. Essa capacidade se mostra especialmente útil quando se deseja revisar uma conversa importante que foi deletada.

Além disso, a extensão proporciona outras vantagens para proteger sua privacidade, mesmo quando se está usando um computador ou notebook:

Ocultação de mensagens, nomes e fotos de contatos: Isso possibilita proteger sua privacidade e manter conversas confidenciais.

É importante ressaltar que a extensão alega não armazenar as mensagens dos usuários e processa todos os dados localmente no seu computador, sem enviá-los para servidores externos. Isso representa uma medida fundamental para a privacidade dos usuários.

Como instalar?

Para instalar o WA Web Plus for WhatsApp o passo a passo é bem simples e seguro. Basta seguir essas etapas:

1. Acesse a Chrome Web Store, a loja de extensões e temas do Google Chrome.

2. Busque por “WA Web Plus for WhatsApp”.

3. Aperte em “Usar no Chrome” e , em seguida, confirmar a instalação.

4. Vá até o WhatsApp Web e clique no ícone de quebra-cabeça no canto superior direito da tela.

5. Selecione “WA Web Plus for WhatsApp” e ative as opções de privacidade desejadas.

Se quiser efetuar a recuperação de mensagens excluídas, é só clicar no ícone de lixeira que fica ao lado do nome do seu contato ou grupo. Entretanto, é importante lembrar que você só poderá recuperar mensagens excluídas enquanto estiver online no WhatsApp Web, e esse recurso não se aplica a áudios, imagens e vídeos.

Alternativas Premium

O WA Web Plus for WhatsApp também disponibiliza três opções de assinatura pagas, com recursos adicionais, com preços variando de US$ 11,99 (aproximadamente R$ 58) a US$ 39,99 (aproximadamente R$ 194) por mês. As versões premium incluem funcionalidades como respostas automáticas, transmissões ao vivo, agendamento de mensagens e integração com plataformas de marketing.

No entanto, é indispensável lembrar que, ao utilizar extensões em seu navegador, é essencial tomar medidas de segurança e privacidade. Certifique-se de instalar apenas extensões de fontes confiáveis e verificadas, como o WA Web Plus for WhatsApp, que passou por revisão pelos desenvolvedores do Google.

Com o WA Web Plus for WhatsApp, você pode elevar sua experiência no WhatsApp Web a um novo patamar, desfrutando de recursos de privacidade e recuperando mensagens excluídas, tudo enquanto usufrui da conveniência de utilizar o mensageiro em sua tela de computador. Essa extensão certamente irá agradar aos entusiastas do WhatsApp que desejam uma experiência mais segura e prática.

