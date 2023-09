Não é novidade que, desde que o programa de transferência de renda Bolsa Família foi reimplementado pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, uma verdadeira força tarefa que busca encontrar beneficiários em situação irregular ou que tenham intencionalmente cometido fraude, foi montada para excluir do sistema CadÚnico todos que não estejam dentro dos requisitos necessários para receber o auxílio social. Sendo assim, o verdadeiro pente-fino resultou no bloqueio e até cancelamento de milhares de beneficiários que recebiam indevidamente. Continue a leitura, a seguir, e entenda mais sobre a revisão do programa.

Cancelados do Bolsa Família! ACABOU para dois grupos no mês 10. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O pente-fino continua

No mês de setembro, os pagamentos do Bolsa Família estão sendo efetuados até o dia 29. É importante lembrar que essa ajuda financeira tem previsão de continuidade até o fim do ano, com datas já definidas pelo MDS.

No entanto, é relevante observar que, em outubro, algumas famílias podem ter seus pagamentos interrompidos por conta da revisão mensal feita no sistema de cadastros do CadÚnico. Entenda melhor, logo abaixo.

Leia mais: ALERTA! CRAS começa a chamar TODOS que estão na lista para esclarecimento no Bolsa Família

Benefício suspenso em outubro

A suspensão do Bolsa Família pode ocorrer em situações em que o beneficiário apresenta irregularidades nos dados registrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Em alguns casos, a suspensão ocorre devido ao não cumprimento das regras do programa, enquanto em outros casos, é aplicada uma medida temporária de bloqueio para que o beneficiário atualize suas informações no CadÚnico.

Caso haja qualquer alteração na renda da família, é essencial comunicar essa mudança por meio do CadÚnico, normalmente mediante visita ao Centro de Referência e Assistência Social (CRAS). Quando ocorre o bloqueio, o suporte financeiro é restabelecido, e os valores atrasados são pagos retroativamente ao beneficiário.

A importância do Bolsa Família

O Programa Bolsa Família representa um dos principais pilares do suporte social fornecido aos cidadãos brasileiros. Com foco em mais de 20 milhões de famílias de baixa renda que enfrentam situações de vulnerabilidade, esse programa oferece auxílio financeiro mensalmente, sempre nos últimos dez dias úteis do mês, por meio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Cronograma de pagamentos para outubro

Em relação aos repasses para o mês de outubro, o calendário de pagamentos do Bolsa Família está estabelecido de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), conforme demonstrado, logo abaixo:

NIS terminado em 1 – Pagamento em 18 de outubro;

NIS terminado em 2 – Pagamento em 19 de outubro;

NIS terminado em 3 – Pagamento em 20 de outubro;

NIS terminado em 4 – Pagamento em 23 de outubro;

NIS terminado em 5 – Pagamento em 24 de outubro;

NIS terminado em 6 – Pagamento em 25 de outubro;

NIS terminado em 7 – Pagamento em 26 de outubro;

NIS terminado em 8 – Pagamento em 27 de outubro;

NIS terminado em 9 – Pagamento em 30 de outubro;

NIS terminado em 0 – Pagamento em 31 de outubro.

Este calendário visa assegurar que as famílias beneficiárias recebam o auxílio de maneira organizada e eficaz, contribuindo para a melhoria das condições de vida daqueles que mais necessitam.

Leia também: Mudanças do Bolsa Família em outubro: o que deve acontecer?