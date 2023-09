Resumo Luísa Sonza: clipe macabro, letra polêmica, racismo e traição

A cantora Luísa Sonza sempre está na boca do povo por vários motivos, na maioria das vezes, polêmicos. Por conta disso, é possível fazer um compilado com as 3 polêmicas que mais chamaram atenção nos últimos meses, começando por um processo de racismo onde o nome de Luísa está envolvido, após isso, com um clipe macabro que ela faz e terminando com a traição do seu companheiro Chico, confira este super resumo do que foi a vida da artista nos últimos tempos.

Confira um grande resumo sobre a vida de Luísa Sonza | Imagem: Instagram/ Montagem

O caso do racismo

Conforme informou o portal G1, tudo ocorreu durante um show dela, em Fernando de Noronha, no ano de 2018. Na ocasião, a advogada Isabel estaria prestigiando o show de Luísa, quando de repente, foi surpreendida com uma fala da artista.

Segundo o relato, ela teria batido no ombro de Isabel e solicitado um copo com água, pois teria confundido ela com uma funcionária do local. Isabel por sua vez não gostou nada disso e registrou um boletim de ocorrência e abriu um processo contra a famosa.

E após vários anos, somente agora, em 2023, que o caso foi encerrado. Um acordo entre as partes foi realizado e uma indenização paga para a vítima, lembrando que o valor não foi divulgado.

Clipe macabro

E há algumas semanas, Luísa postou um novo clipe da música “Principalmente Me Sinto Arrasada”. O clipe também foi conectado a outro que foi lançado antes, chamado de “Campo de Morango”. O que mais impressiona, é que as cenas se passam em cenários de thriller.

Primeiramente, ela aparece em uma casa abandonada e posteriormente, com luzes fracas, ela aparece andando em uma floresta que dá arrepios. E por conta disso, várias pessoas começaram a ter a teoria de que ela tinha alguma espécie de pacto.

Contudo, ao ser indagada sobre o assunto, Luísa afirma que diante da pergunta, a única coisa que ela poderia fazer era achar graça, pois não há lógica nisso.

Traição é descoberta por fãs

E para finalizar, a traição que ocorreu e foi divulgada em rede nacional por Luísa. Seu até então companheiro, teria traído a cantora em um bar no Rio de Janeiro. E ela só ficou sabendo porque uma fã que estava no local, a informou sobre tudo.

Ela enviou prints que comprovam o fato, ela até fez questão de tirar uma foto com Chico. Posteriormente, salientou que ele teria entrado no banheiro com uma loira, magra e alta e após isso, eles saíram de lá. Ela limpando o batom e ele fechando a calça.

Mais detalhes foram concedidos pela fã. E com tudo isso, Luísa viu que de fato era verdade, ele estaria na companhia de um amigo. E por conta disso, no dia 20 ela divulgou o fato em rede nacional para todos saberem do que ocorreu.

E essa é Luísa Sonza, uma cantora bastante talentosa, mas que vive comprometida em várias polêmicas, lembrando que as informações divulgadas foram coletadas no Portal G1.