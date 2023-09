ACUSAÇÃO de racismo de Luisa Sonza; o que aconteceu? História tem nova ocorrência

A famosa cantora Luísa Sonza, há alguns anos, foi acusada de racismo. O caso ocorreu na Pousada Zé Maria, que fica localizada em Fernando de Noronha. De acordo com o portal G1, uma mulher chamada Isabel estava assistindo ao show da cantora, quando de repente, Luísa teria batido no ombro da mulher e solicitado um copo de água. Por conta do episódio, a vítima registrou um boletim de ocorrência na delegacia local. Saiba o desenrolar do fato.

Saiba o desenrolar do caso que envolveu Luísa e a advogada Isabel | Foto: Divulgação / Twitter Luísa Sonza

O fato aconteceu há 5 anos

Embora já fazem 5 anos do ocorrido, apenas agora, a advogada que teria acusado a cantora de racismo se manifestou e informou que o processo foi encerrado após um acordo realizado entre as partes.

Ficou combinado que Luísa daria uma indenização para a vítima, como era o seu o pedido inicial de Isabel, que ficou sem chão ao presenciar o ato de racismo estrutural.

Lembrando que o acordo entre as partes só foi concretizado no dia 16 de agosto de 2023, segundo a defesa da vítima. O processo só chegou ao conhecimento de todos em 2020 e foi julgado no Tribunal de Justiça do Rio. E agora, foi arquivado após o acordo.

Veja também: Está Só No COMEÇO: O Calor Começa De Verdade No Final De Semana; Confira

Retratação pública também foi solicitada

É notório que o interesse da vítima não era apenas o valor monetário que receberia de indenização, ela também queria que Luísa fizesse uma publicação para se retratar sobre o caso e foi exatamente o que ela fez.

Segundo a advogada de Isabel, o acordo que foi combinado entre as partes “contemplou todos os pedidos pleiteados”. O que significa que ambas as partes saíram satisfeitas.

Na publicação, Luísa informou que “Quero esclarecer que esse caso veio a público em 2020, quando foi aberto, e é um processo de danos morais – não estou respondendo por processo criminal, como foi divulgado, e não há nenhum outro em andamento”.

Nas redes sociais, o público ficou dividido

Após Luísa publicar uma nota de esclarecimento em 2022, os seus fãs ficaram bem divididos, uns concordaram que o fato serviu para o aprendizado da cantora ao passo que outros não gostaram nada da atitude dela.

Na nota, ela faz um agradecimento especial a “vocês que, com razão, me cobraram, e dizer o quanto tudo isso foi importante para mim”.

Para finalizar, Luísa relata que “Aprendi a ver, mais a fundo, a história por outra perspectiva e perceber a dor do outro. Me coloquei no lugar. E entendi que precisa ser sempre assim”.

Veja também: ESTE É O Tempero Que Atrairá FORTUNA Para Sua Vida Em 7 Dias