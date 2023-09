Casimiro se envolve em “TRETA” de Luísa Sonza? Veja o que aconteceu

Nos últimos dias o nome de Luísa Sonza veio à tona novamente, desta vez, por conta de uma traição que ela teria sofrido, pelo seu até então companheiro, Chico Moedas. A história de romance dos dois começou após a cantora vê-lo em um podcast e começar a admirá-lo. Mas infelizmente, no último dia 20 o conto de fadas terminou e ela entrou ao vivo na Globo e divulgou para todos a traição que teria acontecido em um bar do Rio de Janeiro. O que ninguém esperava, era que o streamer Casimiro iria se envolver na confusão, entenda.

Casimiro se envolve em treta envolvendo Luísa e o seu ex, confira | Imagem: Instagram/ Montagem

Sobre o término

O término do casal gerou bastante confusão e teorias em todo o país. O que ocasionou até mesmo que sua conta nas redes sociais fossem desativadas, além disso, segundo Casimiro, que é amigo de Chico, ele também está sem WhatsApp pois acabou recebendo vários “travazap”.

Após algumas horas, ele conseguiu recuperar suas redes sociais e apagou todas as fotos que ele tinha com a cantora. O interessante, é que mesmo após toda a polêmica, ele acabou ganhando mais seguidores.

Contudo, o que nem todos esperavam, era que o amigo de Chico, isto é, Casimiro, iria se tornar uma espécie de “porta-voz” do ex de Luísa, em uma live, o streamer divulgou vários detalhes e jogou toda a verdade no ventilador.

Veja também: Horóscopo Para 30 Dias: Nova Temporada Dos Signos; Veja O Que Acontece Com Você

Casimiro afirmou que não é marketing

Após o relato da traição, várias pessoas começaram afirmar que era jogada de marketing, todavia, Casimiro decidiu contar toda a verdade. Primeiro, ele relatou que eles eram bons amigos, mas após o início do seu namoro com Luísa, ele teria ficado distante.

Lembrando que o influencer afirma que não concorda com a atitude do Chico em trair sua companheira. De acordo com as palavras de Casimiro: “Ele fez merd…. Não é marketing não, o Chico fez merd…A galera que acompanha a live sabe que quando ele começou a namorar, ele sumiu.

E com isso ele completou, que por conta do sumiço de Chico, eles pararam até mesmo de gravar vídeos juntos, algo que era rotineiro anteriormente.

Posteriormente, ele afirmou que após vários dias, ele teria visto o Chico no dia 19 de setembro, ele estava com uma cara bastante triste e ao ser indagado o motivo, ele respondeu que teria feito “merd…”. E no outro dia, ele ficou sabendo do anúncio ao vivo em rede nacional.

Veja também: Ainda Tem Uma Nota De R$ 10 De Plástico? Ela Vale MUITO

Estado de Chico é revelado

Para finalizar, a situação de Chico não está nada legal, pois ele sabe que fez coisa errada, sobretudo, Casimiro continua sendo amigo dele, entretanto, não vai “passar pano”.

Ao perguntarem a Casimiro se ele achou certo a exposição, ele afirma que a Luísa faz o que quiser e ele não vai se meter nisso. Por fim, ele afirmou que não possui o controle da situação.