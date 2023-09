Em vídeo, MULHER viraliza ao ensinar como se lava o SUVACO

O TikTok é uma das redes sociais mais utilizadas em todo o mundo, ela chegou no cenário mundial há pouco tempo, mas já conta com milhões de usuários. Nela, é possível encontrar os mais diversos conteúdos, desde os mais virais quanto os que de fato agregam informações valiosas para os usuários, como é o caso da dica que será mostrada a seguir, onde uma especialista informa a maneira correta de limpar as axilas.

Mulher ensina a maneira correta de lavar o suvaco, confira | Imagem: Reprodução|TikTok

Especialista demonstra na prática a maneira correta

O banho é um dos momentos mais esperados e importantes do cotidiano de cada pessoa, mas devido ao tempo curto, é normal que a maioria das pessoas não conseguem se limpar da maneira correta e acabam tomando apenas um “banho de gato”. Onde apenas passam água no corpo.

Contudo, durante a gravação, a “madame sweat”, que é como a mulher gosta de ser chamada, ensina como se deve limpar as axilas da maneira correta. Parece algo bobo, mas o vídeo já conta com milhões de visualizações e milhares de curtidas, fora os comentários.

E para mostrar os erros e acertos, ela coloca um vídeo ao fundo e começa a analisar a maneira como o homem que está no vídeo limpa suas axilas.

Afinal, qual a maneira correta de limpá-las?

Segundo a especialista, se a pessoa coloca pouco sabonete nas axilas, ela afirma, que ainda irá restar desodorante dos dias anteriores no local. Caso a pessoa tenha vários pêlos na região, o processo precisa ser ainda mais preciso.

Com o vídeo do homem ao fundo, ela mostra que a pessoa deve ensaboar as axilas por pelo menos 30 segundos e nem é para pensar em economizar o sabonete. Para ficar ainda mais limpo o local, deve-se usar sabonete antibacteriano.

Já que segundo ela, o sabonete citado possui vinagre de maçã, sal e carvão. O que irá facilitar a remoção de todo o desodorante e evitar que haja a propagação de bactérias.

O vídeo conta com milhares de comentários

O mais interessante é que mesmo sendo um vídeo tão simples, há milhares de comentários, mostrando que de fato a informação fornecida nele é útil de verdade. Eles são os mais diversos.

Há usuários que comentaram que a partir daquele dia, eles nunca mais irão lavar as axilas da maneira errada, outros, afirmam que sempre lavam ela da maneira correta, todavia, sempre é bom saber que há uma ciência por trás de algo. Confira o vídeo a seguir