Liberação RECORDE de atrasados do INSS enche os bolsos dos aposentados; quem recebe?

Acaba de chegar uma excelente notícia para vários segurados do INSS que podem receber uma bolada da autarquia em breve, os valores são superiores a R$ 2 bilhões. Tudo isso graças ao Conselho da Justiça Federal, que autorizou o repasse de R$ 2,2 bilhões em benefícios atrasados que conseguiram concessão ou foram revisados na Justiça, saiba se você tem direito.

Valor recorde é liberado para os segurados do INSS, confira | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O valor é proveniente de onde?

Ele corresponde a todas as ações previdenciárias e assistenciais que foram solicitadas ao INSS mas que foram recusadas, quando isso ocorre e já se esgota todas as alternativas, até mesmo na via administrativa, a única solução é que o segurado entre com uma ação judicial.

Ou seja, foi isso que todos os segurados que irão receber as indenizações fizeram. Ao todo, foram liberados recursos que representam mais de 112 mil processos e são destinados a mais de 144 mil beneficiários.

Lembrando que o pagamento é feito de acordo com o Tribunal Regional Federal de cada região. Os repasses serão feitos em forma de RPVs, que representam valores que estão atrasados e somados são de até R$ 79,2 mil, ou seja, 60 salários mínimos.

Veja também: URGENTE! Calendário Do Pis/Pasep 2024 Disponível

Que dia o valor será liberado?

Para saber quando o valor será liberado, é necessário que o segurado entre no site do TRF da região e realize a consulta de RPVs. Segundo um especialista, para consultar, basta digitar o CPF ou o número do processo.

Contudo, o segurado também pode optar por consultar o advogado que foi contratado para o caso a fim de realizar a consulta e obter orientação de quando o valor será liberado na conta corrente do interessado.

Lembrando que para receber o repasse, é preciso que o processo tenha entrado em trânsito em julgado, esse é o nome dado para quando o processo é finalizado e não possui mais chances do INSS entrar com recursos.

INSS está criando mecanismos para evitar estas ações

Na maioria das vezes, quando um segurado entra com a solicitação requerendo que o benefício seja pago, é porque de fato ele está dentro de todas as regras, contudo, por vários motivos, o INSS acaba de maneira arbitrária negando isso. Mas muito se deve ao baixo efetivo de técnicos para analisar todas as solicitações.

Para que isso seja ajustado, a autarquia está tentando utilizar robôs e até mesmo inteligência artificial para fazer a análise dos dados e conceder ou negar os benefícios em questão.

Mas de acordo com os especialistas, a principal dificuldade do sistema, é a falta de atualização dos dados cadastrais dos segurados. Já que para saber se o segurado terá direito ao valor, é realizado um cruzamento de informações entre vários bancos de dados.

Veja também: Quer Financiar Uma Casa? Governo Anuncia MAIS FACILIDADE Para Os Brasileiros