Truque caseiro revela VERDADE INCÔMODA: seu azeite é FALSO

Com a alta nos preços de muitos produtos anteriormente consumidos com frequência pelos brasileiros é comum que se procure alternativas mais baratas simplesmente trocando de marca de determinado produto. No entanto, especificamente no caso do azeite de oliva genuíno e de qualidade, todo o cuidado é pouco para evitar cair em armadilhas que não apenas farão você pagar mais por um azeite de qualidade inferior, como até mesmo um item totalmente adulterado. Continue a leitura, a seguir, e saiba as dicas para identificar um azeite “suspeito”.

Saiba as dicas para identificar um azeite “suspeito” de adulteração. | Foto: Reprodução

Vale o quanto paga?

O azeite de oliva, além de ser um ingrediente versátil e delicioso, pode também se tornar uma cilada para os consumidores desavisados. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba a verdade chocante sobre o visado “elixir” da azeitona mais disputado nos mais sofisticados jantares em família.

A verdade enfim revelada

Sim, existe uma tática não muito leal entre fabricantes de azeite que acaba levando o consumidor a pagar muito mais pelo o que, de fato, ele deveria valer. O que frequentemente é comercializado como azeite extravirgem, por exemplo, a variedade mais nobre e valiosa, muitas vezes pode ser uma mistura de óleos vegetais de qualidade duvidosa. Esta prática, surpreendentemente, é uma das fraudes alimentares mais praticadas, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo.

Desta forma, aprender a identificar um verdadeiro azeite de oliva se torna não apenas garantir uma escolha mais saudável para você, consumidor, como uma economia para o seu próprio bolso, ao não comprar “gato por lebre”.

Saiba como identificar um azeite 100% puro

Felizmente, existe um truque simples e caseiro que pode auxiliar na detecção de falsificações. Veja, logo abaixo, como funciona.

Teste de congelamento

Comece colocando uma pequena quantidade do azeite em uma forma de gelo e, em seguida, coloque-a no congelador. Se o azeite solidificar e assumir uma tonalidade amarelada, semelhante à manteiga, isso indica que ele é genuíno e elaborado a partir de azeitonas frescas. Por outro lado, se o azeite não congelar e permanecer pastoso e esbranquiçado, há uma alta probabilidade de adulteração com óleo de soja ou outra gordura. Este teste é eficaz porque o azeite de oliva extravirgem possui um ponto de congelamento mais baixo em comparação com outros óleos vegetais, demorando mais para solidificar a baixas temperaturas. Além disso, ele exibe uma tonalidade mais esverdeada, enquanto os óleos adulterados tendem a ser mais claros.

Saiba quando o azeite é falsificado

1. Detalhes na embalagem e rótulo

Antes de adquirir o produto, analise cuidadosamente a embalagem e o rótulo. Prefira azeites acondicionados em garrafas de vidro escuro, pois isso protege o conteúdo da oxidação causada pela luz. Certifique-se de que os ingredientes listados sejam exclusivamente azeite de oliva e verifique se há menção a mais de um tipo de azeitona na composição.

2. Desconfie de preços muito baixos

Fique alerta em relação a preços muito abaixo da média, uma vez que o azeite extravirgem é reconhecido como um produto de alta qualidade e, consequentemente, possui um custo mais elevado.

3. Escolha marcas confiáveis

Opte por marcas amplamente reconhecidas e respeitadas, que não tenham histórico de envolvimento em casos de fraude. Além disso, é possível verificar a autenticidade do produto no site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

