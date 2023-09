Modo “DUPLO” do WhatsApp: para que serve e como utilizar?

Aos poucos, o WhatsApp vai se tornando um dos aplicativos mais importantes de todo o mundo, já que através dele, é possível que haja uma simplificação na maneira como as pessoas se comunicam. E com um volume tão grande de mensagens, é comum que os usuários percam o controle das mensagens recebidas, para isso, algumas pessoas optam por ativar o modo “duplo” do mensageiro, entenda como funciona.

Saiba como é possível ativar o modo duplo no WhatsApp | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Para que serve o modo duplo?

O modo duplo do WhatsApp serve para que o usuário consiga ter no mesmo aparelho celular, duas versões do mensageiro. Lembrando que o procedimento pode ser feito com vários aplicativos, não apenas com o WhatsApp.

Há quem prefira apenas realizar o download do WhatsApp Business para resolver o problema citado, mas ainda há quem prefira usar o WhatsApp comum para essa finalidade. Basicamente, o aplicativo irá mudar alguns códigos para que o celular “acredite” que se trata de um apk diferente.

Contudo, é o mesmo mensageiro, apenas modificado. Lembrando que o procedimento é seguro e não coloca em risco os dados pessoais do usuário.

Passo a passo para usar dois WhatsApp em um só celular

Há inúmeros aplicativos que prometem realizar isso, todavia, o foco será os aplicativos: Dual Messenger e o Parallel App. Lembrando que o primeiro citado, serve apenas para celulares Samsung, ao passo que o outro, serve para qualquer dispositivo Android.

Caso tenha um celular Samsung, é só seguir o passo a passo:

Entre nas configurações do seu aparelho e após isso em “recursos avançados”;

Posteriormente, clique em “Dual Messenger” e por fim, ative a opção “WhatsApp”;

Para finalizar o procedimento, basta clicar em confirmar e depois realizar a instalação.

Após passar pelo passo a passo, se tudo tiver dado certo, irá aparecer um novo ícone do WhatsApp na tela inicial do aparelho.

Realizando o procedimento em outros celulares

Para outros celulares, o passo a passo é:

Realize o download do aplicativo Parallel App;

Feito isso, abra o aplicativo e aceite os termos que irão aparecer em sua tela;

Ao abrir, escolha o ícone do WhatsApp e novamente concorde com os termos.

E pronto, agora basta seguir o procedimento como se estivesse utilizando um novo número ou criando a conta no mensageiro do zero. Lembrando que o ícone dele também ficará na tela inicial.

Como salientado, o procedimento é bastante eficaz para que o usuário consiga descentralizar as mensagens recebidas no mensageiro, para conseguir respondê-las de maneira otimizada. Caso seja um perfil profissional, o WhatsApp para negócios possui funções específicas, contudo, fica ao critério de cada usuário a versão que irá utilizar do mensageiro.

