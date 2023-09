A hora mais aguardada do mês, enfim, chegou para muitos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que esperam confirmar em suas contas a entrada dos respectivos benefícios repassados pelo governo a partir da próxima segunda-feira (25). Entenda, a seguir, como está dividido o calendário de repasses dos segurados e como realizar a consulta do seu benefício previdenciário.

37 MILHÕES de brasileiros receberão PIX do governo nesta segunda (25) | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Segunda-feira é logo ali

Um grupo seleto grupo de brasileiros está aguardando ansiosamente o depósito dos seus benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em suas contas bancárias nos próximos dias. Para ser mais exato, a partir da próxima segunda-feira (25), milhões de aposentados e pensionistas em todo o país receberão um pagamento eletrônico mais conhecido como o nosso amado Pix, do Governo Federal, referente aos seus benefícios previdenciários.

Continue a leitura, logo abaixo, e saiba, em detalhes, quem receberá os valores do seu benefício previdenciário na próxima semana.

37 milhões de aposentados recebem até o fim do mês

O Ministério da Previdência Social, que é responsável por efetuar os pagamentos dos benefícios previdenciários, divulgou o calendário de pagamentos referente ao mês de setembro. No total, aproximadamente 37 milhões de cidadãos aposentados e pensionistas terão acesso aos seus recursos até o final deste mês.

Como consultar o meu benefício do INSS?

Para verificar o status do pagamento, os beneficiários podem simplesmente acessar o Meu INSS, seja por meio do site ou do aplicativo dedicado. Essa plataforma permitirá que eles confiram a data exata do pagamento e também verifiquem se há alguma pendência em relação ao seu benefício.

Entenda a distribuição de datas do repasse

O calendário de repasses do INSS foi estabelecido com base no valor do benefício a ser pago e também no último número do cartão do beneficiário, com atenção especial ao dígito verificador. Portanto, se o último número do cartão do beneficiário terminar com o dígito 9, será necessário observar a data correspondente a esse dígito.

Cronograma de pagamentos do INSS

Para os beneficiários que recebem até um salário mínimo, o cronograma de pagamento ficou assim definido:

– Final 1: 25 de setembro;

– Final 2: 26 de setembro;

– Final 3: 27 de setembro;

– Final 4: 28 de setembro;

– Final 5: 29 de setembro;

– Final 6: 2 de outubro;

– Final 7: 3 de outubro;

– Final 8: 4 de outubro;

– Final 9: 5 de outubro;

– Final 0: 6 de outubro.

Para os benefícios que ultrapassam o valor de um salário mínimo, os pagamentos serão realizados na primeira semana de outubro, conforme o seguinte calendário:

– Finalizados em 1 e 6: 2/10;

– Finalizados em 2 e 7: 3/10;

– Finalizados em 3 e 8: 4/10;

– Finalizados em 4 e 9: 5/10;

– Finalizados em 5 e 0: 6/10.

