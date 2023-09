Alerta: bancos estão bloqueados a analisar FGTS? Como fica a antecipação do saque

Milhões de brasileiros aguardam ansiosamente pela liberação dos recursos do FGTS. É possível antecipar os valores através de modalidades de crédito oriundas de bancos brasileiros. Muitos bancos estão sendo bloqueados durante esta análise de saldo — saiba o que deve ser feito para evitar isso e quais são os procedimentos cabíveis!

Bancos estão sendo bloqueados de consultar FGTS?

É possível antecipar os valores do FGTS através de uma modalidade de empréstimo consignado oferecida por bancos brasileiros. Bem como Inter e Bradesco. Através dessa modalidade é possível usar os valores do saque aniversário como garantia de pagamento das parcelas.

Entretanto — para isso é necessário verificar os valores disponíveis a fim de que seja feito o cálculo do benefício. Neste momento, alguns bancos acabam sendo bloqueados e não conseguem realizar essa ação.

Trata-se de um erro bastante comum. É dado em razão da consulta antes do período determinado pela Caixa Econômica Federal. Isto é: é necessário que a consulta seja feita o mais próximo possível do mês de aniversário do trabalhador.

Haja vista que quando a consulta é feita em até 9 dias úteis antes do primeiro dia útil do mês de aniversário — acaba ocasionando o bloqueio temporário da consulta.

Afinal, é possível contratar fora do período?

Sim, mas só será liberado após o período estipulado pela Caixa Econômica Federal. Para evitar erros — é recomendado que o requerimento seja aberto em até 10 dias úteis antes do mês de aniversário do trabalhador.

Ou então, somente no primeiro dia útil do mês. Caso contrário, poderá dar problemas de autorização, análise e consulta. O que pode ser prejudicial para o procedimento de análise e liberação de crédito.

Portanto — é importante salientar que a etapa de verificação é algo totalmente crucial e não apresenta qualquer risco para o trabalhador. É uma etapa que é feita com total segurança, isto é, dentro dos parâmetros estipulados.

É de suma importância que a contratação seja feita mediante instituições bancárias sérias e de nome. A fim de evitar erros, fraudes e até mesmo golpes.

É obrigatório autorizar a consulta?

Não exatamente. Mas autorizando a leitura dos dados por parte do órgão de crédito, a liberação é muito mais rápida e é possível antecipar os valores com muito mais precisão.

Sem contar que algumas instituições antecipam até mesmo 10 anos de FGTS. Logo — é possível sacar uma bolada e ir pagando aos poucos com o saldo contido no Fundo de Garantia.

É importante lembrar que durante o período do empréstimo, o saldo ficará bloqueado e será debitado todos os anos na data selecionada. Logo, o trabalhador não terá acesso ao valor referente ao FGTS.

Portanto — é importante estar atento a todos os detalhes quanto aos requerimentos. Todo cuidado é pouco. Fique ligado em nossa coluna de FGTS e saiba todos os detalhes sobre o benefício.