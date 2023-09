Empréstimo consignado do INSS: quem está eleito para NOVA RODADA

Boa notícia — o consignado do INSS voltou novamente após alguns meses parado. Agora é possível realizar empréstimo com as melhores margens do mercado — não podendo ultrapassar os 2% do mês. Trata-se de uma decisão do STF que entrou em vigor nesta última semana. Somente alguns beneficiários do INSS estão aptos a receberem esta oportunidade e usufruírem desta modalidade de empréstimo! Saiba quem está eleito para a nova rodada que já está quase começando.

NOVO grupo caiu no PENTE-FINO do Bolsa Família; e agora | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quais beneficiários do INSS estão aptos?

Trata-se de uma decisão do STF que permitiu novamente o consignado do BPC. O BPC — Benefício de Prestação Continuada é um auxílio do Governo Federal pago através do INSS que é direcionado para as famílias de baixa renda. Isto é — idosos ou deficientes que não possuem como se manterem sozinhos.

No caso dos idosos, é necessário ter mais de 65 anos e renda mensal de até 1/4 do salário mínimo. No caso dos deficientes, não importa a idade — contanto que cumpram os outros requisitos.

Portanto — os beneficiários aptos a realizarem o empréstimo são todos que estão com o cadastro ativo no BPC, que deve ser renovado a cada 24 meses a fim de evitar possíveis problemas.

Lembrando que o requerimento do consignado do BPC deve ser solicitado pelo titular do benefício e não por terceiros — caso contrário, o mesmo não será liberado até que haja a devida autorização.

Por fim, o beneficiário precisa estar com margem livre para contratar o empréstimo. Com as novas regras — é necessário ter 30% de margem para usar como empréstimo consignado e 5% para saques e cartões.

Logo — estes são os beneficiários aptos a contratarem o empréstimo do BPC. Aqueles que estão na titularidade do benefício e com margem consignável de 30% para contratação do mesmo.

Leia mais: Pessoal ou consignado? Qual é o melhor empréstimo para pedir AGORA

Como contratar o empréstimo especial?

O empréstimo especial do BPC pode ser contratado através de uma das agências bancária que oferecem a modalidade. Bancos como Itaú e C6 Bank estão liberando a modalidade.

O cliente deverá ir até uma agência ou abrir uma conta bancária em um dos bancos digitais que oferecem a modalidade (por exemplo — C6 Bank) e abrirem o requerimento de adesão.

Para solicitar o empréstimo é necessário anexar os documentos de identificação e do benefício. O valor é liberado em até 01 dia útil, dependendo da análise em si.

Como se trata de um empréstimo consignado, todos os meses o valor é descontado diretamente na folha de pagamentos do beneficiário — ocasionando uma baixa taxa de inadimplência.

Por esse motivo é possível oferecer taxas acessíveis e baixas. Trata-se de uma modalidade que retornou e tudo indica que deverá permanecer ativa por muito anos.

É importante contratar o empréstimo do BPC através de agências credenciadas — evite cair em golpes!

Leia mais: Aprenda como economizar! ESTAS ações funcionam de verdade