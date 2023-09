Por mais uma vez o Governo Federal anuncia para os brasileiros que são beneficiários do Bolsa Família uma nova etapa do pente-fino que irá acontecer nos cadastros do programa. O primeiro que aconteceu ainda no primeiro semestre do ano — foi responsável por retirar mais de 5 milhões de beneficiários do programa. Esta nova etapa promete abrir mais de 4 milhões de ‘vagas’ para novos beneficiários! Veja quais famílias serão bloqueadas e o que fazer para evitar.

NOVO grupo caiu no PENTE-FINO do Bolsa Família; e agora | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Estas famílias serão bloqueadas do Bolsa Família

O Bolsa Família é o programa de distribuição de renda do Governo Federal. Está sob o controle do CadÚnico. Todos os dados inseridos no programa são avaliados pelo cadastro nacional do Governo Federal.

Com o intuito de averiguar irregularidades no programa — o Bolsa Família irá ser submetido a uma varredura, a fim de verificar os cadastros que estão irregulares e consequentemente bloqueá-los do programa.

As famílias que forem bloqueadas, devem atualizar os dados o mais rápido possível. Lembrando que em alguns casos deverão retornar para o início da fila de espera — aguardando cerca de 3-6 meses para entrar no programa novamente.

Todos os dados do Bolsa Família são oriundos do Cadastro Único. As famílias que serão bloqueadas neste pente-fino são aquelas que preencheram informações equivocadas durante o cadastro.

Isto é — que preencheram a quantidade de membros e renda familiar de maneira errada. Seja para mais ou para menos. Muitas famílias realizaram essa manobra a fim de conseguirem ter direito ao Bolsa Família. Logo, mediante a este pente-fino, as famílias com cadastros fraudulentos terão o benefício suspenso.

Afinal, o que fazer?

Portanto — após este pente-fino milhões de famílias hão de cair na malha do Governo Federal. Perdendo o benefício de até R$ 1 mil para algumas famílias. Logo — é necessário corrigir o erro o mais rápido possível, a fim de não perder o benefício completamente.

As famílias que foram confirmadas fraudes no programa, não possuem muito o que fazer. Terão que corrigir os dados e pedir novamente adesão ao programa. Já as famílias que estão com o cadastro desatualizado há mais de 02 anos — ainda têm chances.

Logo — precisarão ir até o CRAS local o mais rápido possível, de preferência, logo após confirmar o bloqueio pelo Caixa Tem. Feito isso — deverão atualizar os dados completos do grupo familiar.

Isto é — quantidade de membros, renda mensal e per capita, etc. Dados que devem ser preenchidos corretamente a fim de não serem falsificados ou manipulados para benefício próprio.

Portanto, essas são as ações que devem ser tomadas após o bloqueio do Bolsa Família. É importante agir o mais rápido possível para evitar possíveis problemas.

