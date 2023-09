WiFi pode ser usado para enxergar através das paredes! Veja como

É fato que a cada dia que se passa, a tecnologia avança ainda mais e com isso, novos dispositivos são desenvolvidos, mas nesta história toda, uma das coisas que ficam mais comprometida é a privacidade dos usuários, como por exemplo, após o anúncio de um projeto que irá permitir saber o que há atrás de uma parede, apenas utilizando WiFi, entenda.

Saiba como é possível utilizar WiFi para ver através das paredes | Imagem de Gerd Altmann por Pixabay

Como funciona a tecnologia?

A tecnologia está sendo desenvolvida há incríveis 10 anos, por uma equipe de pesquisadores da Universidade de Santa Bárbara. O sistema, apenas utilizando o WiFi, está conseguindo ver o que há atrás de paredes, tudo isso graças a ondas emitidas por três receptores e transmissores.

Os especialistas explicaram a lógica que faz toda a mágica acontecer, segundo eles, as bordas dos objetos, ao serem atingidas por ondas sem fio, acabam deixando alguns vestígios, com isso, torna-se possível observar o contorno de palavras objetos.

Para testar se de fato tudo estava funcionando, eles escreveram uma palavra na parte de trás de uma parede, após isso, ligaram o sistema, com isso, após poucos segundos, conseguiram descobrir com perfeição a palavra em questão.

Como isso é possível?

Embora na teoria seja bastante simples, na prática, tudo é bem mais complicado. Para que a técnica funcione, é preciso ter vários aparelhos WiFi, pois é necessário utilizar as ondas captadas por eles para identificar os movimentos dentro de um ambiente.

Ou seja, com essa técnica, não é possível ter a visão interna caso não haja movimento no local. E após a técnica ter sido desenvolvida, os pesquisadores utilizaram um algoritmo que ensinou o sistema a realizar a análise dos sinais que são refletidos pelos objetos.

Então, o sistema, já ensinado, consegue agora identificar a maneira como os sinais são refletidos e com isso, criar uma cena de tudo que há atrás do ambiente em questão. Embora a tecnologia seja inédita, ainda é preciso melhorar bastante.

Sistema possui algumas limitações

Como salientado, ainda há algumas limitações que precisam ser contornadas para que o sistema fique ainda melhor. Uma delas, por exemplo, é em relação à qualidade da imagem. Atualmente, ela ainda é bastante inferior à imagem de uma câmera de vigilância.

Outro ponto, é que caso a parede seja grossa, se torna quase impossível observar algo que está dentro do ambiente, o mesmo acontece caso haja muitos objetos no local, pois os sinais acabam não sendo captados com perfeição.

Portanto, nos próximos anos, o sistema deve passar por várias atualizações e modificações, mas no longo prazo, possui um potencial de se tornar bem importante para várias tarefas, como na área da segurança, saúde e em resgates.

