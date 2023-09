WhatsApp já permite BARRAR ligações anônimas; aprenda

O WhatsApp conta com milhões de usuários somente no Brasil, com isso, o mensageiro acaba se tornando um terreno excelente para os golpistas, que enviam mensagens em massa com a finalidade de promover golpes e roubar dinheiro das vítimas. O WhatsApp já está ciente de tudo isso e diariamente luta para criar mecanismos que evitem tais golpes e um dos mecanismos acabou de ser lançado, a saber, o bloqueio de ligações anônimas, saiba como ativar.

WhatsApp lança funcionalidade que irá acabar para sempre com ligações anônimas, entenda | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Qual o perigo de receber ligações anônimas

Há um grande perigo escondido nestas ligações anônimas que muitos usuários recebem, elas podem ocorrer pelo WhatsApp ou pelo próprio número do usuário. E o conteúdo delas, na maioria das vezes, é falso.

Está se tornando comum o golpe do falso sequestro, onde criminosos ligam para as vítimas e se passam por algum familiar, na maioria das vezes, filho ou neto. Com isso, afirmam que o parente foi sequestrado e pedem dinheiro pela vida dele.

Mas no fundo, isso não passa de um grande golpe. Portanto, ao bloquear chamadas de desconhecidos, as chances disso acontecer são mínimas, já que a depender do público, uma ligação do tipo pode ser fatal, como por exemplo, em pessoas que são cardíacas.

Como bloquear ligações anônimas?

A função já é nativa para usuários iOS, mas agora, ela chegou também aos usuários Android, entretanto, é necessário que cada usuário ative a função em suas configurações. Para isso, basta seguir o passo a passo:

Entre no aplicativo, vá até configurações e após isso clique em “privacidade”;

Agora selecione a opção “chamadas” e clique para “silenciar números desconhecidos”.

Pronto, agora todos os números desconhecidos que entrarem em contato via ligação com o usuário, não serão mais “chamados”. Lembrando que isso não significa que os números não irão aparecer no histórico, todavia, eles não irão “tocar”.

WhatsApp habilita outros recursos para evitar fraudes

Como salientado, o mensageiro está criando vários recursos para evitar que ocorra fraudes envolvendo os seus usuários, uma das outras funções que ele disponibilizou, foi o bloqueio de links enviados por pessoas que não estão na lista de contato.

Desse modo, ao receber um link de um número desconhecido, ele ficará como se fosse uma mensagem de texto normal, todavia, após a pessoa aceitar, é que de fato o link se tornará clicável.

A orientação da plataforma é que os seus usuários não cliquem nos links em questão, para evitar golpes. Ou seja, só cliquem quando de fato tiverem a certeza da procedência deles, caso contrário, podem acabar caindo em grandes problemas.

