Basta apenas ESTE ingrediente para acabar com sua azia hoje mesmo

Uma das piores sensações que há após terminar de ingerir algum alimento, é começar a ter uma sensação de queimação no estômago, o fenômeno é conhecido por azia e afeta milhares de pessoas em todo o mundo. Atualmente, o remédio que é mais utilizado para conter os sintomas é o omeprazol, contudo, após vários estudos, pesquisadores descobriram um simples ingrediente natural que pode ser tão eficaz quanto o fármaco, confira.

Ingrediente inovador promete acabar de uma vez por todas com a azia, confira | Imagem de Natural Herbs Clinic por Pixabay

Quais os sintomas da azia?

A azia possui sintomas bem característicos, é algo análogo a uma queimação no peito, isso acontece por conta do refluxo que há do ácido que fica no estômago querendo “voltar” para o esôfago.

Basicamente, o tratamento convencional que é usado amplamente, utiliza fármacos que são chamados de “inibidores da bomba de prótons”, como salientado, o omeprazol é o mais prescrito pelos profissionais da saúde.

Todavia, todo o cenário deve mudar em breve, pois foi publicado na revista BMJ Evidence Based Medicine, um estudo que revela um ingrediente natural que pode ser tão eficaz como o fármaco.

Qual o ingrediente?

O ingrediente em questão é a cúrcuma, que possui várias propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas que podem substituir o uso do omeprazol e o melhor disso tudo é que é um ingrediente totalmente natural.

Ela possui uma coloração amarela brilhante, é usada na culinária, sobretudo, na asiática e em todo o mundo é usada não apenas na cozinha, mas também como remédio natural.

A substância mais presente nela é a curcumina, que desde que foi descoberta, tem sido tema de vários estudos, a fim de entender os benefícios dela para a saúde da população, além da azia, ela se mostrou eficaz contra artrite, câncer e doenças do coração.

Como ela funciona no organismo?

Ela usa vários mecanismos para conseguir tratar a azia, primeiramente, a substância ativa dela reduz a inflamação que acaba ocorrendo no trato gastrointestinal, isso faz com que mesmo quando há o refluxo, o esôfago não fique tão irritado.

Além disso, as propriedades antimicrobianas ajudam a equilibrar toda a flora intestinal, o que reduz possíveis infecções que poderiam se potencializar em casos de azias. Agora, com as evidências já colhidas, mais estudos estão sendo desenvolvidos para confirmar todos os benefícios do ingrediente.

Por isso, a princípio, o seu uso precisa ser controlado e discutido individualmente com o médico responsável, para saber os efeitos positivos e negativos que podem ser ocasionados pela substância em questão. Por isso, não troque o omeprazol pelo ingrediente antes da orientação do profissional.

