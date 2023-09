Aplicativo precisa ser desligado HOJE! Sua internet ficará 20 vezes mais rápida

Uma das coisas mais frustrantes que podem ocorrer ao utilizar o celular, é a internet ficar lenta, pois várias tarefas acabam se tornando um desafio e tanto, de paciência. Uma simples mensagem enviada pelo WhatsApp pode demorar vários segundos para chegar e realizar o download de algum aplicativo se torna quase impossível. Contudo, basta desligar um aplicativo que a internet pode voltar a ficar até 20 vezes mais rápida, entenda como é possível.

Confira o aplicativo que está deixando sua internet lenta | Imagem de Tejas Porecha por Pixabay

Basta desativar 1 aplicativo e acabar com o problema

O aplicativo em questão são as VPNs, isto é, Redes Virtuais Privadas, elas são usadas por vários usuários e com inúmeras finalidades, mas as principais são: proteger a privacidade do usuário e ter acesso a certos conteúdos que são bloqueados em uma determinada região.

Um exemplo prático disso foi quando o Telegram parou de funcionar no Brasil, após uma decisão judicial. Portanto, para voltar a utilizar o mensageiro, os usuários instalaram VPNs e simularam que não estavam no Brasil, desse modo, o aplicativo voltou a funcionar.

Contudo, ao usar o método, a conexão pode diminuir em até 77%, já que ao usar os dados através de servidores locais remotos, ainda há a latência das VPNs e isso acaba sobrecarregando a internet do usuário.

Vale a pena utilizar VPN paga?

Por isso, é um preço que nem sempre vale a pena pagar, isto é, ter mais privacidade mas ficar com a internet lenta. Para isso, há quem prefira pagar algum serviço de VPN, mas será que de fato vale a pena? na prática, até que sim, pois as gratuitas são bem mais devagar pois vários usuários usam e isso deixa o servidor sobrecarregado.

Contudo, ao usar uma VPN paga, na maioria das vezes, o servidor é quase exclusivo para o usuário que comprou ela, geralmente, o plano de assinatura é mensal ou anual. Os valores não são tão altos se comparado com as vantagens do uso.

Mas é fato que mesmo usando a melhor VPN paga, nunca a internet será tão rápida em relação à banda larga “pura” que não passa pelo intermédio da VPN.

Veja também: Ainda Tem Chip TIM? Saiba Que Valeu A Pena Guardar; Veja Os Benefícios

Outros fatores que deixam a internet lenta

Lembrando que nem tudo é culpa apenas da VPN, há outros fatores que podem acabar deixando a internet ainda mais lenta, como o conhecido micro-ondas e espelhos. Por isso, não é interessante deixar o roteador perto dos itens citados.

Também é importante evitar colocá-los perto de paredes espessas ou que tenham alguns objetos de metal, pois isso pode acabar atrapalhando o sinal também, pois o sinal do roteador terá dificuldade para atravessar o local.

Por fim, se a casa for grande, use um repetidor de sinal para que ele possa alcançar o restante da casa com a maior qualidade possível e caso o problema continue, ligue para sua operadora de internet, o problema também pode ser na central.

Veja também: Como ChatGPT Tem Ajudado Criminosos A Roubarem Dinheiro