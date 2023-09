A gente ensina: como enviar mensagem no WhatsApp para quem não está na lista

O WhatsApp oferece várias opções para proteger sua privacidade e iniciar conversas com pessoas que não estão na sua lista de contatos, sem revelar informações pessoais desnecessárias. Use as dicas que mencionaremos, a seguir, para tirar o máximo proveito da plataforma de mensagens mais popular do mundo.

Você já se deparou com a situação de precisar entrar em contato com uma loja ou serviço pelo WhatsApp, mas não querer adicionar o número à sua lista de contatos? Felizmente, o WhatsApp oferece uma maneira simples de enviar mensagens para números que não estão salvos na sua agenda.

Continue a leitura, logo abaixo, e aprenda, passo a passo, de como enviar mensagens para quem quiser, sem que seja necessário adicioná-lo(a) à sua agenda de contatos.

Envie mensagens para contatos não salvos no WhatsApp

Para conversar com alguém que não está na sua lista de contatos, siga estas etapas simples:

Inicie uma nova conversa

Abra o aplicativo WhatsApp e toque no ícone de conversa no canto superior direito da tela inicial. Digite o número de telefone com DDD

Na barra de busca, digite o número de telefone completo, incluindo o código de área (DDD). Se você não inserir o DDD, o WhatsApp tentará encontrar um número com o mesmo código de área que o seu. Toque no contato para iniciar a conversa

Certifique-se de que inseriu o número correto e, em seguida, toque no contato para iniciar a conversa. Embora o WhatsApp possa não exibir o nome do perfil, ele pode mostrar a foto do contato, a menos que a pessoa tenha ocultado essa opção.

Link para conversar contatos fora da agenda?

Sim, esta opção existe! Se você preferir usar o WhatsApp Web ou WhatsApp Desktop para iniciar conversas com pessoas fora da sua lista de contatos, é possível criar um link para iniciar uma conversa. Isso é útil quando você não deseja compartilhar seu número de telefone logo de cara.

Se desejar evitar compartilhar seu número de telefone em um primeiro contato, você pode usar encurtadores de links após criar o link para o seu WhatsApp. No entanto, assim que a conversa começar, a pessoa poderá ver seu número na página de perfil do WhatsApp.

Oculte o seu nome no WhatsApp

Embora não haja um recurso nativo para tornar seu nome invisível no WhatsApp, você pode usar caracteres especiais para ocultar seu nome e impedir que ele seja exibido para quem não é seu contato.

Outra opção que aumenta sua privacidade para não fornecer tantos detalhes pessoas a quem você não conhece é a possibilidade de desativar a confirmação de leitura (o “visto por último”) no WhatsApp por meio das configurações de privacidade do aplicativo. Isso permite que você escolha se deseja ocultar a confirmação de leitura para todos os contatos ou apenas para aqueles que não estão na sua lista de contatos.

Posso ocultar meu status de online?

Assim como a confirmação de leitura, você pode ocultar seu status de “online” para quem não está na sua lista de contatos no WhatsApp. Isso significa que, mesmo que alguém tenha seu número, não poderá ver quando você estiver ativo no aplicativo.

