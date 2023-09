Horóscopo para 30 dias: nova temporada dos signos; veja o que acontece com você

A temporada de Libra traz uma energia de equilíbrio e justiça que pode impactar positivamente Touro, Leão e Escorpião nos relacionamentos amorosos nesta semana. Portanto, se você busca no horóscopo uma orientação sobre qual caminho seguir no que se refere às questões do coração, eis a hora de ler o que os astros estão prevendo para esses três signos nos próximos dias.

A vez dos librianos

A chegada da temporada de Libra, no próximo sábado (23), marca um período no calendário astrológico que traz consigo uma aura de equilíbrio, harmonia e a busca por relacionamentos saudáveis e justos. Libra é simbolizado pela balança, representando a necessidade inerente desse signo solar em encontrar equilíbrio e harmonia em todas as áreas da vida, com foco especial nos relacionamentos.

Nesta semana, eventos astrológicos merecem nossa atenção, pois têm o potencial de influenciar de maneira significativa a esfera amorosa de alguns signos do zodíaco. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba o que os próximos dias reservam para três signos, em especial.

Os 3 signos que experimentarão o amor

Vamos explorar os três signos que podem ter uma semana mais favorável no amor:

1. Touro: Profundidade nas Relações

No dia 19 de setembro, a oposição entre o Sol e Netuno traz à tona uma intensa conexão emocional para Touro. Este signo, conhecido por sua sensualidade e estabilidade emocional, pode utilizar essa energia para aprofundar seus relacionamentos, explorando sonhos e desejos profundos.

Além disso, o trígono do Sol com Plutão em 21 de setembro sugere transformação e renovação nas parcerias. Com a entrada do Sol em Libra em 23 de setembro, a busca por equilíbrio e justiça nas relações é destacada, o que pode beneficiar ainda mais Touro.

2. Leão: Harmonia Impulsionada pelo Sol

Leão é regido pelo Sol, e nesta semana, essa influência solar é particularmente poderosa. No dia 19 de setembro, a oposição entre o Sol e Netuno traz uma forte conexão com os desejos românticos e a criatividade leonina.

O trígono do Sol com Plutão em 21 de setembro acrescenta intensidade e transformação aos relacionamentos leoninos. Com a chegada do Sol em Libra em 23 de setembro, os leoninos podem sentir um impulso para equilibrar seu desejo por atenção com a capacidade de dar espaço ao parceiro, criando relações mais harmoniosas.

3. Escorpião: Intensidade e Equilíbrio

Escorpião, um signo profundamente emocional e apaixonado, pode colher benefícios da energia astrológica desta semana. A oposição entre o Sol e Netuno em 19 de setembro permite a Escorpião explorar emoções intensas e aprofundar ainda mais suas conexões emocionais.

O trígono do Sol com Plutão em 21 de setembro enfatiza a capacidade de Escorpião de transformar e regenerar relacionamentos. Com o início da temporada de Libra em 23 de setembro, os escorpianos podem encontrar um equilíbrio entre sua intensidade emocional e a busca pela harmonia nas parcerias.

