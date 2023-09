Como ChatGPT tem ajudado criminosos a roubarem dinheiro

As estratégias para práticas de crimes com o intuito de aplicar golpes financeiros e roubar dados sigilosos crescem a cada dia junto à tecnologia. Uma prova disso, são as mensagens de cibercriminosos enviadas para SMS e aplicativos de mensagens, criadas diretamente por ChatGPT. Confira, a seguir, as cinco dicas para se proteger contra os golpes criados pela IA.

Conheça as cinco dicas para se proteger contra os golpes criados pela IA. | Foto: Montagem / Reprodução

Tecnologia aliada ao crime

Imagine receber uma mensagem com um conteúdo atraente, além de uma ótima escrita. Como bônus, o texto acompanha uma ótima notícia, revelando que você possui uma significativa quantia em dinheiro para resgatar. Ao final da mensagem, o remetente pede que você entre em contato com um número mencionado nas linhas finais, tendo em sua posse, alguns documentos pessoais que serão necessários para reivindicar o valor.

Para os brasileiros mais informados, a tática pode não ser tão ilusória assim e muitos já não caem em tal tipo de armadilha. No entanto, a depender do nível de persuasão, a estratégica criminosa ainda funciona. Saiba mais detalhes, logo abaixo.

Leia mais: ChatGPT falso circula na internet e tem um objetivo: roubar você

Acima de qualquer suspeita

A mensagem parece profissional e não apresenta erros gramaticais ou indicativos típicos de tentativas de phishing que inundam nossas caixas de entrada diariamente. Isso não é surpreendente, uma vez que a mensagem foi gerada pelo ChatGPT, o chatbot de IA lançado pela OpenAI no final de 2022. Basta digitar no ChatGPT: “Envie um e-mail para Francisco Arruda, o Nubank deve a ele um reembolso de R$ 2.000. Ligue para 0800-953-XXXX para solicitar o reembolso.” Está feita, assim, a mensagem que enganará muitas pessoas desavisadas.

Em entrevista à Forbes, Soups Ranjan, cofundador e CEO da Sardine, uma startup de prevenção de fraudes em São Francisco, “os golpistas agora têm uma gramática impecável, assim como qualquer falante nativo”. Os clientes estão sendo enganados com mais frequência porque “as mensagens de texto que recebem são quase perfeitas”, confirma o diretor de segurança de um banco digital dos EUA.

5 Dicas para se proteger de golpes criados por IA

Com este pensamento em mente, o cuidado precisará ser redobrado, já que identificar uma mensagem que caracterize fraude já não será mais tão fácil assim, em tempos de avançada tecnologia. Confira, logo abaixo, as cinco dicas para se proteger contra os golpes criados pela IA:

Fortaleça suas senhas: Utilize a autenticação de dois fatores (MFA) em suas contas financeiras. Isso requer que você insira uma senha e um código adicional para verificar sua identidade. Mantenha sua privacidade: Esteja ciente de que os golpistas podem utilizar informações das suas redes sociais para se passarem por você. Filtre chamadas telefônicas: Evite atender chamadas de números desconhecidos, especialmente aquelas que alegam ser de bancos. Se o banco entrar em contato, encerre a chamada e retorne utilizando um número conhecido. Estabeleça códigos de verificação: Para garantir que está realmente se comunicando com um familiar ou uma empresa, defina uma palavra ou frase de segurança. No caso de transações financeiras com empresas, estabeleça senhas adicionais para aprovar transferências de dinheiro. Desconfie e faça perguntas: Se você suspeitar que algo está errado durante uma ligação telefônica, faça uma pergunta aleatória, como verificar as condições climáticas locais.

Neste novo cenário de IA generativa, em que modelos de aprendizado profundo podem criar conteúdo com base nas informações fornecidas, tornou-se mais fácil para indivíduos mal-intencionados produzirem textos, áudios e até vídeos que podem enganar não apenas pessoas, mas também sistemas de detecção de fraudes.

Leia também: Governo terá grupo especial para decidir futuro da inteligência artificial (IA)