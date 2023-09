Ex-Twitter de Elon Musk deve passar por mudanças; confira

Polêmico como sempre, o bilionário Elon Musk promete novas mudanças na rede social X, por anos conhecida como Twitter. Segundo o magnata, as medidas visam recuperar a queda expressiva de receitas da plataforma do antigo pássaro azul, que, coincidência ou não, despencou após o dono da Tesla comprar a empresa por US$ 44 bilhões (aproximadamente R$ 220 milhões, na cotação atual). Entenda, a seguir, o que pode mudar na X.

O mestre das polêmicas

Elon Musk recentemente sugeriu a imposição de uma taxa a todos os utilizadores que queiram aceder ao “X,” anteriormente conhecido como Twitter.

Esta proposta, se concretizada, representaria uma das maiores transformações na plataforma de microblogging, que tem sido de acesso gratuito desde o seu lançamento em 2006. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda o que pode mudar em breve na rede social do excêntrico magnata.

Entenda o caso

A sugestão de Musk surgiu durante uma discussão sobre inteligência artificial (IA), na presença do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. A confirmação desta notícia foi feita pelo jornalista Dave Lee, da Bloomberg.

De acordo com Elon Musk, a cobrança da taxa serviria como medida para combater a presença de bots na plataforma. No entanto, o bilionário não ofereceu detalhes sobre quando ou qual seria o valor dessa taxa, deixando muitas incertezas sobre esta possível mudança.

Ideia de cobrança já era debatida

É relevante destacar que esta não é a primeira vez que Elon Musk considera a ideia de implementar uma taxa para os utilizadores do Twitter. Pouco tempo depois de assumir a posição de CEO da empresa, ele já tinha debatido internamente a possibilidade de requerer um pagamento para utilizar a rede.

Elon Musk em busca de receitas

Desde que adquiriu o “X”, Elon Musk tem buscado maneiras para aumentar a receita da plataforma, que historicamente dependia principalmente da publicidade. No entanto, suas decisões e declarações controversas afastaram alguns potenciais anunciantes, resultando numa queda preocupante nas receitas publicitárias.

De acordo com informações fornecidas por Musk, as receitas publicitárias do “X” caíram aproximadamente 50%. Para enfrentar esta situação, a empresa nomeou Linda Yaccarino como a nova CEO do Ex-Twitter, uma executiva com experiência na NBCUniversal e uma ampla influência no setor publicitário. A sua missão é melhorar o relacionamento com os anunciantes e revitalizar a plataforma.

O X Premium

Uma das iniciativas de Elon Musk para impulsionar as receitas é o “X Premium,” anteriormente conhecido como “Twitter Blue.” Este serviço de subscrição oferece benefícios exclusivos aos assinantes, mas até ao momento não conseguiu aumentar significativamente as receitas da plataforma.

