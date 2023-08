Elon Musk morrerá “envenenado” antes de chegar a Marte, afirma cientista da NASA

Previsão sobre Elon Musk – Em uma época em que a corrida espacial voltou à tona, Elon Musk, CEO da SpaceX, estabeleceu uma meta audaciosa: colonizar Marte até 2050 com cerca de um milhão de seres humanos. Mas os especialistas da NASA advertem que tal empreitada não só é arriscada como poderia ser, em sua essência, uma “missão suicida”.

Elon Musk tem grandes planos de levar uma colônia humana a Marte. Foto: Divulgação.

Plano de Elon Musk pode falhar?

Elon Musk, conhecido por seus planos visionários e também polêmicos, deixou claro que vê Marte como o próximo grande destino para a humanidade. No entanto, cientistas como a Dra. Michelle Thaller, que possui décadas de experiência e atua no Goddard Space Flight Center da NASA, são céticos quanto à viabilidade da missão. Segundo a Dra. Thaller, a tecnologia atual ainda não é suficiente para garantir a segurança dos astronautas em uma viagem até o Planeta Vermelho. Ela aponta o alto risco representado pela radiação espacial, que pode resultar em doenças degenerativas, câncer e até morte.

A questão da radiação não é algo a ser tomado de ânimo leve. Durante o trajeto até Marte, os astronautas estariam expostos a níveis significativos de radiação, aumentando os riscos de diversos problemas de saúde. A cientista também destacou que eventos como explosões solares são comuns no espaço e podem ser fatais para quem estiver a caminho de Marte.

Vale lembrar que os astronautas das missões Apollo da NASA, que chegaram à Lua, escaparam de uma possível tragédia causada pela radiação. Segundo a Dra. Thaller, houve um incidente de grande tempestade solar entre duas missões Apollo que poderia ter sido mortal se os astronautas estivessem no satélite natural da Terra naquele momento.

Apesar dos desafios apontados, Musk já admitiu publicamente que está ciente dos perigos envolvidos na colonização de Marte. Em um episódio do podcast Full Send, o empresário reconheceu que a vida no planeta será dura e arriscada, especialmente para os primeiros colonizadores. Mesmo com os riscos, ele acredita que é possível tornar a vida em Marte “incrível” com o passar do tempo.

Além da Dra. Thaller, outros especialistas da NASA como o astronauta Stan Love também têm suas reservas quanto à viabilidade da missão de colonização de Marte. Love expressou dúvidas sobre a data proposta por Musk, 2050, como um prazo realista para a primeira colônia humana em Marte. Ele também questionou a qualidade de vida que os humanos teriam no Planeta Vermelho, classificando-a como “horrível”.

Exploração de fronteiras

Apesar de todas essas ponderações, a curiosidade humana e o desejo de explorar novas fronteiras não podem ser facilmente desestimulados. Dra. Michelle Thaller, mesmo com suas reservas, afirmou que adoraria ver humanos chegando a Marte algum dia. Esta é uma opinião compartilhada por muitos na comunidade científica, embora haja um longo caminho a percorrer até que as viagens interplanetárias se tornem uma realidade segura e viável.

Dessa forma, enquanto a ideia de viver em Marte fascina muitos e é impulsionada pelo entusiasmo e investimento de empresários como Elon Musk, as advertências de especialistas em espaço devem ser um ponto de reflexão. Mesmo com o avanço da tecnologia e os crescentes investimentos no setor espacial, a questão é: até que ponto estamos dispostos a arriscar vidas humanas para tornar a ficção científica uma realidade?

