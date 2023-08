Tendência: figurinha “Antes e Depois”; como usar no Instagram

Dica para usar no Instagram – Uma novidade no mundo das redes sociais: o Instagram deu um passo adiante em sua incessante busca por inovação, lançando um adesivo para Stories que promete fazer você viajar no tempo. Este novo recurso tem como objetivo amplificar o poder de contar histórias dos usuários, mostrando duas fases distintas de um mesmo acontecimento. Mas, como exatamente essa funcionalidade funciona e quais são os passos para utilizá-la? Descubra agora tudo o que precisa saber.

O Instagram introduziu o adesivo Antes e Depois nos Stories para comparações visuais. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Tendência no Instagram

Recentemente, o Instagram ampliou suas funcionalidades com o lançamento do adesivo “Antes e Depois” para a seção de Stories. Com ele, os usuários têm a chance de apresentar, na mesma tela, duas fotos de momentos distintos. Imagine a possibilidade de mostrar uma transformação pessoal, a evolução de um projeto ou até mesmo fazer uma comparação de fotografias antigas com o presente. A plataforma proporciona esse tipo de interação de maneira intuitiva e divertida.

Além da viagem nostálgica proporcionada pelo recurso, a interatividade também ganha espaço. Há um botão denominado “Sua vez”, que permite que amigos compartilhem seus próprios momentos “Antes e Depois”, criando assim uma espécie de corrente, uma sequência de Stories em que os usuários interagem e se desafiam mutuamente, similar a outras funções já conhecidas do aplicativo.

Boas notícias para os aficionados em tecnologia: a função já está disponível tanto para sistemas Android quanto para iPhone (iOS). E se você está se perguntando sobre o processo de utilização desse novo adesivo, nós esclarecemos abaixo.

Primeiramente, ao acessar o recurso de Stories do Instagram, os usuários devem capturar uma imagem ou vídeo, como de costume. Em seguida, ao buscar pelos diversos adesivos disponíveis na plataforma, é possível encontrar a opção “Antes e Depois”. Uma vez selecionado, o aplicativo exibirá dois campos separados para que sejam inseridas as imagens que representam o momento “anterior” e o “atual”.

Uma característica interessante é a possibilidade de personalizar cada um desses campos. Há um ícone de fotografia situado no meio das duas janelas que, quando acionado, redireciona o usuário diretamente para sua galeria de fotos. Depois de decidir e escolher as imagens que ilustrarão o “antes” e o “depois”, o usuário pode inserir títulos em cada janela para contextualizar os momentos apresentados.

Mais novidades

A customização não para por aí. Os mais criativos têm a opção de alterar a orientação do adesivo, podendo alternar entre formatos horizontais e verticais. Além disso, os adesivos podem ser movimentados livremente pela tela, garantindo a melhor disposição visual para o Story. O toque final fica por conta da publicação, que, após todos os ajustes, pode ser compartilhada com todos os seguidores.

Este lançamento é mais uma prova da constante evolução e adaptação das redes sociais para tornar a experiência do usuário cada vez mais personalizada e interativa. Certamente, em breve, os Stories do Instagram estarão repletos de memórias, evoluções e transformações compartilhadas através do adesivo “Antes e Depois”. Resta-nos agora aguardar e conferir as criativas formas como os usuários incorporarão essa novidade em suas narrativas digitais.

