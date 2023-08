Se as pombas se tornaram um problema, use este ingrediente da sua cozinha

Quem tem uma casa sabe que, na hora de cuidar dela e deixá-la sempre impecável, é imprescindível se atentar a inúmeros detalhes, como os pequenos reparos que devem ser feitos, as sujeiras que precisam ser retiradas e até mesmo algumas presenças indesejáveis com as quais é preciso lidar, a exemplo da presença das pombas.

Mas como, afinal, é possível manter essas aves longe o suficiente?

Bem… A resposta pode ser mais surpreendente, e mais simples, do que se imagina, conforme será explicado no decorrer dos próximos tópicos que compõem este artigo tão interessante do ponto de vista doméstico.

É comum encontrar pombas nos telhados das casas | Imagem: Lenstravelier / unsplash.com

Um item simples, que promete manter as pombas bem longe

As pombas são um tipo de ave que costuma viver nas árvores, mas, também, está sempre presente nos terraços e, principalmente, nos telhados das casas, não sendo à toa que seus excrementos sejam vistos com certa frequência nesse tipo de ambiente.

E a boa notícia, para quem se incomoda com a sujeira que estas aves fazem, é que existe uma forma simples e infalível de afugentá-las, sem que elas acabem se machucando: trata-se simplesmente da iniciativa de utilizar o papel alumínio, que costuma estar presente na cozinha de boa parte dos lares brasileiros.

Este papel ficou muito famoso por conta de suas múltiplas utilizações, uma vez que é um material extremamente versátil, que pode ser empregado para polir metais, para reativar baterias ou mesmo para remover a indesejável eletricidade estática das roupas que se encontram na secadora. Tudo isso, e muito mais, sendo extremamente acessível para a maioria dos brasileiros, e sendo fácil, também, de ser encontrado nos mais diversos comércios.

O que muita gente não sabe, porém, é que esse “papel mágico” também pode ser usado para espantar as pombas de forma eficaz.

Veja também: Aviso: governo alerta para aumento de casos de doença perigosa no Brasil

Como o papel alumínio deve ser usado por quem quer repelir as pombas

O papel alumínio já conseguiu se transformar em um elemento essencial dentro de qualquer casa. E, mesmo que muitas pessoas não achem possível, ele é, também, um ótimo aliado na hora de espantar as pombas.

O truque para isso, por sua vez, não poderia ser mais simples: basta colocar este material em alguns pontos estratégicos do imóvel, como o terraço, a varanda ou mesmo o telhado.

A intenção por trás dessa iniciativa se baseia no fato de que, por conta do seu brilho, que reflete a luz do sol, o papel alumínio consegue perturbar estas aves. Além disso, trata-se de uma explicação muito fácil e barata, o que a torna uma solução confiável em diversos âmbitos.

Quem escolhe utilizar tal truque garante que as pombas não irão voltar tão cedo e que, portanto, o telhado e os pisos externos da casa ficarão livres dos excrementos. Isso sem citar o fato de que a consciência ficará tranquila, uma vez que esta técnica em nada irá prejudicar as aves. Elas apenas terão um pequeno e momentâneo incômodo visual, que não irá afetar a visão.

Veja também: Limite mais alto em setembro! Veja como atualizar o cartão Nubank