“Tenho que pensar nos meus filhos”, diz Andressa Urach ao revelar quanto cobra por programa

Andressa Urach volta a causar polêmica – A revelação de Andressa Urach sobre o retorno à prostituição e os detalhes financeiros envolvidos nesse retorno tem causado ondas de choque no cenário da mídia e entretenimento brasileiros. A ex-vice Miss Bumbum, que afirma ter uma perspectiva singular sobre seu corpo e sua sexualidade, abriu o jogo sobre sua tarifa por hora e seus planos futuros.

Andressa Urach revelou em entrevista o valor que cobra por uma hora de programa, destacando sua decisão de voltar à prostituição. Reprodução/Instagram

Andressa Urach revela valor do programa

Em uma entrevista recente ao programa “Fofocalizando”, Andressa Urach não apenas confirmou sua volta à vida como profissional do sexo, mas também compartilhou informações até então inéditas sobre quanto cobra por uma hora de seus serviços: R$ 15 mil. Embora essa revelação seja surpreendente para muitos, ela segue uma linha de abertura e sinceridade que Andressa tem mantido nos últimos anos.

Andressa, que agora tem 35 anos, comentou que desde os 21 anos aprendeu a monetizar sua sexualidade. Em suas palavras, ela desenvolveu um “fetiche” que a torna mais inclinada a se envolver sexualmente quando há uma transação financeira envolvida. Além de prostituição, ela também tem uma presença em uma plataforma online voltada para conteúdo adulto, onde vende vídeos de nudez e atos sexuais.

Mas o que talvez tenha surpreendido ainda mais o público foi o detalhamento de seus planos futuros. A ex-modelo e personalidade da mídia afirmou que pretende continuar nessa linha de trabalho por aproximadamente cinco anos. Seu raciocínio? Ela vê seu corpo como um “produto” ou “objeto” com valor de mercado. “Compra quem quer,” declarou ela, acrescentando que sua motivação vai além do imediatismo financeiro.

Andressa diz que sua meta é usar o dinheiro obtido através da prostituição para garantir uma aposentadoria confortável. “Tenho que pensar no meu futuro, no futuro dos meus filhos”, esclareceu durante a entrevista. A decisão de fixar um prazo de cinco anos para esse tipo de atividade não foi tomada de ânimo leve. Ela planeja estrategicamente acumular o capital necessário para assegurar não apenas seu futuro pessoal, mas também o bem-estar de seus filhos.

Prostituição no Brasil

Embora a prostituição ainda seja um tópico de debate e controvérsia no Brasil, casos como o de Andressa Urach forçam a sociedade a refletir sobre questões como autonomia corporal, liberdade de escolha e até mesmo a forma como a sexualidade feminina é percebida e julgada. Além disso, o caso também levanta questões pertinentes sobre a exploração do corpo e da imagem no mundo do entretenimento e da mídia, onde as linhas entre autonomia e objetificação frequentemente se confundem.

Em um país onde a discussão sobre a legalização da prostituição e a segurança das trabalhadoras sexuais continua sendo um ponto de pauta social e política, a franqueza de Andressa Urach oferece uma visão íntima e muitas vezes desconsiderada sobre uma profissão tão antiga quanto polêmica. O seu retorno à prostituição, somado à transparência com que aborda o tema, convida a um debate mais amplo sobre as complexidades, tanto financeiras quanto emocionais, inerentes a essa escolha de vida.

