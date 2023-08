Elon Musk tem uma técnica para detectar mentirosos no trabalho

Ser capaz de reconhecer talentos no mundo corporativo é tão importante quanto as próprias ideias inovadoras. Elon Musk, o multibilionário dono da Tesla e, agora do antigo Twitter, renomeado X, é reconhecido não apenas por suas impressionantes conquistas tecnológicas, mas também por sua habilidade em identificar pessoas que exageram ou mentem durante os processos de seleção. Saiba, logo abaixo, quais as técnicas utilizadas pelo magnata dentro de suas empresas.

Elon Musk revela técnica utilizada para identificar mentirosos em ambiente de trabalho. | Foto: montagem / Reprodução

O processo seletivo de Elon Musk

No contexto do mundo empresarial, a capacidade de identificar talento genuíno é tão valiosa quanto as próprias inovações. Elon Musk, o inovador magnata por trás de empresas renomadas como SpaceX, Tesla e até mesmo o antigo Twitter (agora nomeado como X), é conhecido não somente por suas realizações tecnológicas notáveis, mas também por sua habilidade em discernir aqueles que exageram ou mentem durante processos seletivos. Mas como ele alcança esse feito aparentemente extraordinário? A resposta reside em uma pergunta aparentemente simples, porém profundamente reveladora.

A arte de formar uma equipe perfeita é um domínio em que Musk se destaca. Ainda que muitos líderes possam adotar métodos tradicionais, a abordagem do magnata é marcada por seu caráter instintivo, complementado por um toque estratégico. Ele confia em sua intuição para a maior parte de suas decisões, mas essa intuição é moldada por um elemento crucial: uma pergunta inofensiva, mas muito reveladora. Entenda melhor, logo abaixo.

A pergunta fundamental que traz a revelação

“Mantenho minhas perguntas de entrevista consistentes”, compartilhou Musk. A simplicidade dessa abordagem encobre uma lógica profunda. A pergunta central que ele utiliza é: “Poderia compartilhar algumas das situações mais desafiadoras que enfrentou e detalhar sobre como conseguiu superá-las?”

Esta pergunta é uma mina de ouro quando se trata de identificar talentos genuínos e separar os dissimuladores daqueles com vivências reais. A estratégia por trás disso é excepcionalmente perspicaz. Ao solicitar que os candidatos compartilhem suas histórias e experiências, Musk não está apenas interessado em ouvir narrativas bem elaboradas. Ele está analisando a habilidade dos candidatos em resolver problemas.

Revelando a autenticidade

A forma como um candidato responde a essa pergunta oferece um vislumbre significativo de sua autenticidade. Os que distorcem a verdade ou exageram frequentemente se enrolam em contradições quando questionados sobre detalhes.

Por outro lado, aqueles que realmente enfrentaram e superaram desafios específicos têm uma perspectiva única. Eles relembram cada detalhe do processo, os obstáculos que superaram e as descobertas que fizeram. É como percorrer um caminho claramente delineado em sua mente.

