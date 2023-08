Pesquisa mostra que 50% das pessoas devem ter problemas até os 75 anos

A saúde mental de qualquer ser humano é tão importante quanto sua saúde física. E é justamente por causa disso que uma nova pesquisa despertou preocupação, por mostrar que metade das pessoas com no máximo 75 anos pode vir a enfrentar alguns problemas ligados à mente.

Coordenada pelos pesquisadores da renomada Universidade de Queensland e, também, da Escola de Medicina de Harvard, esta pesquisa considerou as informações de pelo menos 150 adultos residentes de nada menos que 29 países, sendo que as informações em questão foram coletadas no decorrer de mais de 10 anos.

Os resultados representam um verdadeiro alerta, mostrando o quanto é importante que a saúde mental receba os devidos cuidados em todas as fases da vida.

Mais detalhes sobre esse estudo tão interessante (e relevante) podem ser conferidos no decorrer da leitura a seguir.

Mesmo antes dos 75 anos os problemas podem aparecer | Imagem: JD Mason / unsplash.com

Os problemas que podem atingir as pessoas com até 75 anos de idade

A pesquisa constatou a existência de uma prevalência alta de problemas relacionados à saúde mental, sendo os distúrbios de humor, como a ansiedade e a depressão, os mais comuns.

Os resultados, que consideraram indivíduos de até 75 anos, também mostraram problemas diferentes, relacionados ao gênero: as mulheres são mais propensas a ter estresse pós-traumático, fobias específicas e depressão.

Os homens, por outro lado, mostraram ser mais propensos às fobias diversas, à depressão e ao alcoolismo.

Trata-se de uma verdadeira diversidade de desafios, que mostra ser crucial o desenvolvimento de iniciativas personalizadas para cuidar da saúde mental.

Os jovens também são impactados

Embora tenha focado nas descobertas que abrangem até os 75 anos de um indivíduo, o estudo mostrou que os primeiros sintomas ligados aos problemas de saúde mental se manifestam precocemente, no máximo até os 20 anos, podendo ter início ainda na adolescência.

É o tipo de descoberta que ressalta a importância de existirem investimentos na neurociência básica, de modo que seja possível compreender a forma como tais distúrbios se desenvolvem com o passar dos anos.

Além disso, os responsáveis pela pesquisa observaram que os resultados também apontam a necessidade de dar prioridade aos serviços de saúde mental que sejam voltados para os mais jovens, de modo que eles tenham tratamento adequado e apoio desde cedo. Uma iniciativa desse tipo permitirá que os problemas sejam identificados e tratados mais cedo.

A importância de existir um futuro mais saudável

Os resultados da pesquisa em questão representam um apelo para que as instituições de saúde, os governos e a sociedade em geral comecem a agir.

É imprescindível que exista cada vez mais conscientização a respeito dos cuidados com a saúde mental, bem como a existência de mais recursos que garantam acesso a serviços especializados para qualquer pessoa que comece a apresentar os sintomas, independentemente de ter 75 anos ou não.

O investimento em programas de tratamento e prevenção, bem como em mais pesquisas, deve ser feito para que um futuro mais saudável seja criado. E, nele, as pessoas poderão enfrentar seus desafios mentais tendo o suporte necessário.

