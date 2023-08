Abra o olho, motorista! Estes 5 atos geram multas e poucos sabem

As leis de trânsito no Brasil estão sempre mudando para acompanhar os novos hábitos e melhorar a segurança de todos nas estradas. Por isso, é crucial que o motorista se mantenha atualizado sobre essas mudanças para evitar problemas e seguir as regras corretamente. E se falamos em regras de trânsito, lembramos das inevitáveis multas para quem não as respeita. Confira, logo abaixo, 5 atitudes que podem tirar pontos de sua carteira e você sequer imaginava.

Mudanças na legislação de trânsito podem pegar motoristas desprevenidos de surpresa. Foto: Divulgação.

Motorista de olho em novas regras

O conjunto de leis de trânsito no Brasil está em constante evolução, adaptando-se aos novos comportamentos e visando aprimorar a segurança de todos os usuários das vias. Nesse contexto, é de vital importância que os condutores mantenham-se informados sobre as atualizações para evitar transtornos e garantir o cumprimento das leis de acordo com as regulamentações vigentes.

Com a intenção de atender a essa necessidade, apresentaremos cinco recentes modificações nas leis de trânsito que muitas vezes passam despercebidas pelos motoristas, resultando em multas indesejadas.

5 mudanças na legislação podem surpreender o motorista

Para muitos, algumas exigências recém-implementadas podem parecer um exagero, mas se você não quer perder pontos em sua carteira nacional de habilitação é bom seguir à risca cada uma delas. Entenda o que é exigido em cada uma das 5 novas regras, logo abaixo.

1. Uso obrigatório de farol baixo (Lei nº 13.290/2016)

Essa modificação estabelece que os veículos devem manter os faróis baixos acesos durante o dia nas rodovias. O objetivo é aumentar a visibilidade dos automóveis e contribuir para a segurança no tráfego. Assim, tornou-se obrigatório o uso de faróis baixos em rodovias de pista simples durante o dia, bem como em todas as categorias de rodovias durante a noite.

2. Ampliação do uso do cinto de segurança (Artigo 65 da Lei 9.503/1997)

Essa revisão intensifica a exigência do uso do cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo, independentemente de estarem no banco dianteiro ou traseiro. Tal medida visa reduzir os índices de mortalidade em acidentes de trânsito e assegurar a proteção tanto do condutor quanto de seus passageiros.

3. Alterações na CNH (Resolução nº 789/2020)

Essa nova regulamentação alterou tanto o formato quanto a validade da CNH. A renovação ocorre a cada dez anos para motoristas com até 50 anos, a cada cinco anos para condutores entre 50 e 70 anos, e a cada três anos para aqueles com mais de 70 anos.

4. Restrições quanto ao uso de celular (Lei nº 13.281/2016)

O manuseio de dispositivos móveis enquanto se dirige agora é considerado uma infração gravíssima, sujeita a multa e à perda de sete pontos na CNH. Essa medida foi instituída em resposta ao aumento e popularização do uso de telefones enquanto se conduz, o que pode consideravelmente comprometer a atenção do motorista.

5. Uso de cadeirinhas para crianças (Artigo 64 da Lei nº 14.071/2020)

Por último, destaca-se a obrigatoriedade de utilizar cadeirinhas nos bancos traseiros para crianças com menos de 10 anos ou com altura inferior a 1,45 metros. Essa exigência visa a proporcionar maior segurança aos pequenos durante viagens e deslocamentos no trânsito.

Conclusão

Manter-se atento às mudanças nas leis de trânsito é fundamental para garantir a segurança e evitar penalidades. Essas cinco modificações representam apenas uma parcela das transformações em curso, ressaltando a importância de se manter atualizado para uma condução mais segura e consciente. Portanto, a conscientização sobre essas regulamentações pode contribuir significativamente para a prevenção de multas e acidentes, promovendo um trânsito mais seguro e eficiente para todos os cidadãos.

