Macetes de proteção do WhatsApp bloqueiam contatos abusivos; aprenda

Muitos usuários do WhatsApp estão incomodados por conta da desnecessária exposição do seu nome da conta e as constantes notificações de chats em grupos, as quais eram impossíveis de silenciar, até então. Felizmente, ao longo do tempo, diversas melhorias foram introduzidas com o objetivo de fortalecer a privacidade do usuário na plataforma. A seguir, aprenda alguns macetes para ter mais sossego ao usar o aplicativo de mensagens.

Aprenda alguns macetes para ter mais sossego ao usar o aplicativo de mensagens. | Foto: Reprodução / Freepik

WhatsApp sem mensagens inconvenientes

O WhatsApp se firmou como um dos aplicativos mais populares no Brasil, desempenhando um papel crucial na simplificação de tarefas cotidianas, na otimização de atividades profissionais e na resolução de assuntos pessoais. Enquanto a plataforma é amplamente adotada, questões relacionadas à privacidade têm surgido como preocupações pertinentes.

Diversos usuários expressaram insatisfação com a exposição contínua do nome da conta e com notificações persistentes provenientes de chats em grupos, impossíveis de serem silenciadas. Felizmente, ao longo dos anos, várias melhorias foram implementadas para reforçar a privacidade do usuário na rede social. O processo de ativação dessas melhorias é simples e requer apenas alguns cliques.

Estratégias que aumentam a sua privacidade

Controle de Conteúdo Temporário: A plataforma introduziu melhorias para proteger os usuários contra spams e chamadas anônimas, ao mesmo tempo em que oferece opções de privacidade avançadas. O recurso de autodestruição de mídia é uma dessas opções. Isso permite que os usuários enviem fotos ou vídeos que desaparecem após um período de tempo predefinido. Ao escolher enviar uma imagem, por exemplo, o remetente pode optar por permitir que o destinatário visualize a mensagem apenas uma vez. Assim, o conteúdo é automaticamente eliminado e não é armazenado na galeria do destinatário. Nome de Conta Invisível: Para quem busca manter um perfil mais discreto, é possível substituir o nome da conta por um emoji ou outro caractere. Essa opção oferece um nível adicional de privacidade, permitindo que os usuários compartilhem apenas a informação que desejam. Reduzir Ligações Anônimas e Spams: A função “Silenciar Pessoas Desconhecidas” está disponível no menu de privacidade das configurações do WhatsApp. Isso ajuda a evitar chamadas indesejadas e mensagens de remetentes desconhecidos, minimizando as distrações e interrupções incômodas. Silenciando Grupos Permanentemente: Em resposta aos pedidos dos usuários, a capacidade de silenciar grupos permanentemente foi introduzida. Ao tocar no nome do grupo e selecionar a opção “silenciar”, os usuários agora têm a opção de manter o grupo silenciado indefinidamente, eliminando a necessidade de reativar o recurso regularmente.

Conclusão:

O WhatsApp se estabeleceu como um aplicativo versátil e essencial para inúmeras atividades. Embora questões de privacidade tenham surgido com o aumento do uso, a plataforma tem respondido às preocupações dos usuários com melhorias significativas. Através de recursos como autodestruição de mídia, nome de conta invisível e controle de ligações indesejadas, os usuários têm mais controle sobre sua experiência no aplicativo, garantindo uma maior tranquilidade em relação à privacidade de suas informações e interações.

