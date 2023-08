Clientes do Banco Inter podem dar pulos de alegria

Para todos os clientes da instituição financeira Banco Inter, uma grande novidade foi divulgada, sendo ela: a plataforma Inter Invest recebeu uma atualização especial, trazendo opções adicionais de renda fixa e variável. O app do banco conta com opções bem atrativas de investimentos, aumentando o leque de oportunidades para os interessados em fazer sua renda se multiplicar.

Trata-se das seguintes modalidades: Bitcoin, Ethereum, Tether, Litecoin e XRP Ripple. Todas se tratam de criptomoedas e o produto está disponível para para pessoas físicas e jurídicas que podem investir a partir de R$ 1. O recurso, no entanto, está sendo liberado de forma gradual no sistema e o investidor poderá escolher a melhor opção para seus investimentos. Saiba mais o que é preciso para ter acesso a essas novidades:

Acesse o Super App – disponível para Android e iOS; Vá em “Investir”. Clique em “Criptomoedas”. Escolha a moeda digital desejada. Clique em comprar. Insira o valor. Confirme a transação e pronto!

É importante ressaltar que os investimentos em criptomoedas apresenta um risco moderado, visto que as moedas desse tipo de transação possuem uma alta volatilidade; dessa forma, em dado momento em que a moeda está valendo um altíssimo valor, em outro, pode estar zerada!

Clientes do banco Inter já podem comemorar. Foto: divulgação

Inter oferece dinheiro de volta a clientes

O banco Inter também divulgou as novas pontuações de cashback para seus clientes de acordo com a categoria de cada cartão. Veja o percentual de cashback que você pode ter de volta para qualquer compra:

Cartão Inter Mastercard Gold: 0,25% de cashback sobre o valor total da fatura;

Cartão Inter Mastercard Platinum: 0,50% de cashback sobre o valor total da fatura;

Cartão Inter Mastercard Black: 1,00% de cashback sobre o valor total da fatura;

Cartão Inter Mastercard Win: 1,25% de cashback sobre o valor total da fatura.

No caso dos clientes Mastercard Gold e Platinum, o benefício é concedido apenas com os pagamentos da fatura em dia.

O que são criptomoedas?

Genericamente, uma criptomoeda é um tipo de dinheiro – como outras moedas com as quais convivemos cotidianamente – com a diferença de ser totalmente digital. Além disso, ela não emitida por nenhum governo (como é o caso do real ou do dólar, por exemplo).

Mas isso é possível? Para explicar que sim, Fernando Ulrich, autor do livro Bitcoin: A moeda na era digital, faz uma analogia bem simples: “O que o e-mail fez com a informação, o Bitcoin fará com o dinheiro”. Antes da internet, as pessoas dependiam dos correios para enviar uma mensagem a quem estivesse em outro lugar. Era preciso um intermediário para entregá-la fisicamente – inimaginável para quem tem acesso a e-mail e outros serviços de mensageria.

