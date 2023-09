URGENTE! 35% do seu benefício pode ser usado para empréstimo; entenda

Boa notícia — os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) podem usarem até 35% do seu salário mensal para empréstimo consignado! Trata-se de uma mudança aprovada pelo STF, que liberou novamente o crédito especial para essa classe de beneficiários do Governo Federal. Entenda como funciona e quais são as mudanças vigentes.

Como funciona o empréstimo consignado do BPC?

O BPC é um auxílio pago pelo Governo Federal através do INSS cujo a finalidade é auxiliar os idosos e deficientes a se manterem. Lembrando que um dos requisitos principal é: ter renda mensal de até 1/4 do salário mínimo.

O consignado do BPC havia sido suspenso em março deste ano. Após alguns meses retornou. A modalidade é bem simples e possui taxas de juros bem reduzidas — o que facilita bastante a adesão dos interessados.

Esta modalidade de empréstimo é bem simples e funciona da seguinte maneira: o beneficiário contrata determinado valor e paga todos os meses parcelas referentes ao empréstimo. O detalhe a ser conferido é que as parcelas não podem superar os 35% do salário.

Nesta modalidade, os beneficiários têm até 84 meses para o pagamento. O que acaba ocasionando excelentes expectativas para muitos — totalizando 7 anos.

Novas regras são aplicadas

O consignado do BPC havia sido cancelado porque estava sendo motivo de endividamento da população de baixa renda do Brasil — isto em razão das altas taxas cobradas pelo consignado do BPC.

Por mais que o risco de endividamento seja muito alto para os beneficiários que recebem apenas 01 salário mínimo — o STF entendeu que é constitucional a modalidade de empréstimo com desconto na folha.

Veja as novas regras

O beneficiário só pode comprometer 35% da sua renda em empréstimo consignado e cartões bancários vinculados ao benefício; logo a parcela dessas dívidas podem chegar a até R$ 462;

Do total de 35%, somente 30% pode ser direcionado para empréstimo consignado; os demais deverão ser para saque em espécie ou cartão de benefício;

O prazo para quitar o empréstimo é de até 84 meses;

Os juros possuem teto de até 1,91% na modalidade de empréstimo pessoal.

Portanto, são mudanças vigentes no empréstimo que acabaram surpreendendo a todos e auxiliando ainda mais a classe mais carente da população brasileira.

Bancos como Banco do Brasil, Itaú e Bradesco já aderiram novamente ao empréstimo consignado do BPC. Outras instituições novatas no ramo como o C6 Bank e Mercantil também estão entrando na concorrência pelas melhores taxas de juros do mercado.

Como citado, a taxa média entre as instituições está sendo de 1,91% ao mês. Valores bem reduzidos se comparados a outras modalidades do mercado.

