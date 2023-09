Não é de hoje que os criminosos estão usando as redes sociais para aplicarem os mais variados golpes. Está surgindo em várias partes do Brasil um novo golpe chamado de “Golpe da Renda Extra”. Trata-se de um golpe bastante articulado e que cada vez mais está enganando pessoas em todo o país! Saiba como funciona e evite cair.

Quem usa rede social tem que ficar de OLHO neste alerta importante | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como funciona este golpe?

Trata-se de um golpe articulado e que envolve gatilhos mentais. Pessoas em busca de uma renda extra recebem em suas redes sociais o convite para realizarem resenhas em restaurantes. Cada resenha feita será pago em média R$ 18. As vítimas até recebem os pagamentos, haja vista que este é o primeiro pilar do golpe.

Por mais que recebam a priori, posteriormente acabam tendo altos prejuízos. Por mais que os valores dados não sejam tão altos, mas é uma técnica dos criminosos a fim de conquistar a confiança das vítimas.

Logo que os criminosos conseguem conquistar a confiança das vítimas, oferecem outros trabalhos. Que no caso em questão, entraria realmente o golpe. Bastante popular — a famosa pirâmide financeira. Logo, os criminosos acabam persuadindo as vítimas a investirem em esquemas cujo o retorno é absurdo.

Sem contar que eles são incentivados a recrutarem novas vítimas — consequentemente, recebem por isso. Uma vítima concedeu uma entrevista exclusiva para o Bom Dia Brasil — na qual ela relatou todas as etapas desse golpe.

Na qual a priori, as vítimas eram recrutadas com promessas de renda extra. Na qual realmente pagavam, mas valores pequenos. Com o intuito de posteriormente vir os valores mais altos. Todo cuidado é pouco.

Leia mais: WhatsApp: testadores encontram NOVOS BOTÕES na versão beta; veja o que são

Evite cair neste golpe

O golpe consistia em uma pirâmide financeira, na qual as vítimas enviavam valores no Pix para os criminosos. A promessa é de que os valores seriam multiplicados por expoentes absurdos — o que nunca acontecia — pelo menos, após um período.

Com o uso do Pix, o número desses golpes cresceram bastante. Haja vista que se tornou bem mais fácil o processo de transação financeira e envio de recursos.

É importante evitar informar dados pessoais e sensíveis para essas instituições. Haja vista que a grande maioria dessas pessoas que oferecem propostas grandiosas e absurdas — acabam sendo responsáveis pela aplicação de golpes.

Além disso, é de suma importância armazenar o máximo possível de informações sobre os criminosos. Bem como áudios enviados, textos, etc. Caso contrário, poderá ser difícil comprovar o golpe em si. No Brasil, golpes como este se enquadram no crime de estelionato e o criminoso pode pegar até cinco anos de prisão mais multa.

Leia mais: Sinal de ATENÇÃO: mudanças no Bolsa Família; fique por dentro